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Исследование: студенты стали чаще отдыхать за границей

Исследование: студенты стали чаще отдыхать за границей
Иллюстрация: freepik.com

Число российских студентов, которые на каникулах отправились отдыхать в зарубежные страны, выросло почти в три раза по сравнению с летом прошлого года.

#НОВОСТИ

К этим выводам пришли специалисты Yota, которые проанализировали данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет.

Рост выездного туризма фиксируется и в целом по стране — россияне стали отдыхать за границей в 2,2 раза чаще. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно — втрое по сравнению с летом 2022 года. При этом юноши путешествуют в 1,3 раза чаще девушек.

Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказался Узбекистан. Кроме того, в топ-5 стран вошли Индия, Турция, Китай и Абхазия. Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ — страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.

Как выяснили специалисты Yota, молодежь активно открывает и новые направления заграничного отдыха. Этим летом взрывной рост числа туристических поездок демонстрируют Оман, Бахрейн и Иран.

Справка

 
Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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