Как привлечь деньги в бизнес без нервов и битвы с банками?

Порядка 300 млн руб. — такая сумма от инвесторов ждет распределения по проектам на инвестиционной платформе «ВДело». Получить их можно на раз-два-три.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 июля 2023 г. в Свердловской области зарегистрировано 196,5 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей. 18,2 тыс. из них обладают признаками «вновь созданные».

Главный вопрос, который возникает у любого предпринимателя, особенно на старте деятельности, где найти деньги на развитие бизнеса? У отдельных, особо настойчивых бизнесменов получается побороть систему и получить заем в банке. Другим отказывают. По разным причинам: предприниматель может работать в нежелательной для банка сфере кредитования, у него не хватает доказательств своей платежеспособности и т.д.

Что делать в таком случае и куда бежать за деньгами?

Еще в 2021 г. глава ЦБ Эльвира Набиуллина рекомендовала предпринимателям обратить внимание на простой и понятный способ привлечения средств в бизнес — краудлендинг.

Популярность этого финансового инструмента в последнее время стремительно растет. По оценкам экспертов, объем привлеченных средств на рынке краудлендинга в мае 2023 г. обновил исторический рекорд и достиг 1,77 млрд руб. (в 2,5 раза больше, чем годом ранее). Предприниматели привлекают средства в бизнес посредством краудлендинга через специальные инвестиционные платформы, которых в реестре ЦБ зарегистрировано порядка 70 штук. Совокупный объем привлеченных средств на них по итогам 2022 г. составил 11,5 млрд руб.

У краудлендинга есть ряд преимуществ перед традиционными банковскими займами.

— Решение дать или не дать заем принимают такие же люди, как вы, причем они распоряжаются своими собственными средствами. Если вы будете убедительны, сможете объяснить зачем вам деньги и почему вы их обязательно вернете, большие шансы, что вам удастся собрать заем. Причем это мало зависит от вашей кредитной истории или вашего рейтинга, — говорит Илья Сулла, руководитель Фонда содействия инвестиций Свердловской области.

Кроме того, тех, кто хотя бы однажды привлекал средства в бизнес через краудлендинг, радует скорость привлечения средств. Если предложение соответствует ожиданиям рынка, от момента размещения предложения до получения денег на счет проходят считанные дни, а если заемщик с хорошей репутацией, то несколько минут.

Конечно, условия, которые предлагают краудлендинговые платформы бизнес-проектам, отличаются друг от друга, но привлекать средства можно и нужно лишь с помощью тех платформ, которые занесены в реестр ЦБ.

Одной из таких платформ является проект Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) — «ВДело». Она включена в реестр ЦБ и позволяет быстро привлекать дополнительные источники финансирования.

«ВДело» отличается от других краудлендинговых платформ. Во-первых, на ней реализована идентификация пользователей через ЕСИА / Госуслуги. Это позволяет снизить риски для пользователей платформы от возможных мошенников. Во-вторых, на платформе реализована уникальная система присвоения рейтинга проектам. Она разработана на базе технологии оценки проектов СОФПП, вобравшей в себя более чем 20-летний опыт работы с предпринимателями. И третье, что отличает «ВДело» от других проектов, — это принципы работы команды платформы. У них нет задачи максимально нарастить объемы сбора и выдачи займов. Гораздо важнее качество проектов, представленных на платформе, отсутствие дефолтов. Мы хотим, чтобы и дальше предприниматели могли пользоваться услугами платформы для реализации своих проектов, а инвесторы могли гарантированно сохранить и приумножить свои средства, — добавляет Илья Сулла.

Что такое «ВДело» , и как с помощью платформы привлечь деньги в проект?

Итак, инвестиционная платформа «ВДело» была запущена СОФПП в 2020 г. Инструмент предназначен для того, чтобы бизнес мог реализовать свои проекты с привлечением частных инвестиций.

На текущий момент на платформе свободно порядка 300 млн руб. от инвесторов. На такую сумму могут смело претендовать проекты, которые зарегистрируются на «ВДеле».

Стоит отметить, перед тем как допустить заемщика на платформу, его бизнес проходит проверку. Для защиты интересов инвесторов необходимо проверить: не находится ли предприниматель в процедуре банкротства, какие суммы курсируют по его счету, кто входит в состав учредителей и т.д. После того как бизнес проходит проверку, его задача — максимально подробно и честно рассказать про свой проект: для чего ему нужны средства, на какой период, под какую ставку он готов привлекать средства. Инвестор, в свою очередь, смотрит и анализирует, будет ли он вкладываться в проект на таких условиях.

— «ВДело» является одним из технологических лидеров на рынке краудлендинга. Если говорить про результаты платформы, то они очень достойные. Хочется увидеть дальнейший рост показателей, потому что платформа предлагает удобный для бизнеса формат финансирования и умеет работать с промышленными компаниями. Сегодня это в фокусе политики государства. На мой взгляд, следует расширять господдержку для МСП через инвестиционные платформы, — отмечает Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ.

Помощь в реализации амбиций

Предприниматели, привлекающие средства в проекты через «ВДело», отмечают: это удобный и быстрый способ пополнения оборотки. Именно с такой целью, к примеру, на платформу пришел индивидуальный предприниматель Максим Маров.

Мне необходимо было увеличить оборотные средства для проекта на маркетплейсах. Ключом выбора стало то, что «ВДело» есть в реестре ЦБ РФ, и это проект Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства. На платформе просто и удобно работать, адекватные проценты займа, приближенные к банковским, все оформляется онлайн, отличная поддержка менеджеров. «ВДело» помогает реализовывать амбициозные бизнес-цели, — рассказывает предприниматель.

Платформа становится палочкой-выручалочкой для тех, кто отчаялся получить кредит на развитие в банке. Так, индивидуальный предприниматель Дмитрий Агапов почти год «бился» с различными банками за инвестиции.

После этого я решил пойти на «ВДело». Первый заем я получил в 2021 г., после этого — еще два. Их оформление и сами сборы на платформе прошли быстро. При помощи платформы удалось построить здание 740 м2 под сетевой магазин. Объект сдан в эксплуатацию и успешно работает. В 2022 г., в начале СВО, в самый панический и сложный момент, благодаря участию инвесторов и менеджеров «Вдело» мне удалось решить бизнес-задачи, — рассказывает Дмитрий.

А для Константина Зенкова этот инструмент стал отличной возможностью расширить собственный бизнес. Предприниматель уже трижды привлекал в проекты деньги инвесторов.

Наша компания стала одной из первых, кто размещал заявку на «ВДело». Я очень ждал появления этого инструмента. Воспользоваться услугами платформы мы успели уже три раза — каждый раз привлекали в бизнес по миллиону рублей. В первый раз средства были необходимы для ремонта частной квартиры. Остальные займы — на проведение ремонтных работ по госзаказу на площадке АО «НИИМаш» — это научно-исследовательский институт машиностроения, расположенный в Нижней Салде. Кстати, для исполнения этого заказа представители СОФПП помогли мне получить банковскую гарантию в Сбербанке. Средства мы привлекали на три месяца под 11% годовых. Самое интересное, что каждый раз деньги мы собирали за один день, — поделился историей предприниматель.

Куда дальше?

Каждый год «ВДело» совершенствуется. Команда инвестиционной платформы постоянно ищет ответ на вопрос, как стать еще удобней и полезней для предпринимателей.

— Сейчас мы не просто платформа, на которой бизнес привлекает финансовые ресурсы, мы — «конструктор процессов» для бизнеса, с нашей помощью предприниматели систематизируют и автоматизируют взаимодействия со своими инвесторами. Бизнес может использовать наши IT-решения для создания своей кастомизированной инвестиционной платформы или для развертывания корпоративного рабочего места в инфраструктуре платформы «ВДело», — рассказывает Сергей Федореев, руководитель инвестплатформы.

Кроме того, в начале сентября на «ВДело» будет размещен первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).

Это историческое событие, в котором примут участие наши инвесторы. ЦФА, которые будут размещены на платформе, по своей сути похожи на коммерческие облигации. Переход платформы на ЦФА позволит нам организовать вторичный рынок в том виде, к которому мы привыкли на фондовом рынке. Инвесторы получат возможность выходить из инвестиционного проекта в любое время, а бизнес сможет привлекать средства на более длительные сроки, — резюмировал Сергей Федореев.

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