Бренды в городе. Где купить новенькие очки Gucci в Екатеринбурге?

Европейские бренды очков все еще можно приобрести в Екатеринбурге. Вопрос — куда же идти за новыми Furla и Moschino? Рассказываем в нашем материале.

Дороги тех, кто следит за модой и здоровьем, сходятся в одном месте — в центре Екатеринбурга. Здесь, неподалеку от «Гринвича», на ул. Радищева, 25 приветливо распахнул двери новый салон оптики «Фокус». Премиальное местоположение обязывает — в ассортименте нового магазина — несчетное количество очков известных европейских марок.

Поклонники классики наверняка обратят внимание на расширенную коллекцию Gucci. Тем, кто любит добавить в образ остроты и дерзости — прямиком к коллекции Moschino. А подчеркнуть свою приверженность к спорту помогут очки Porshe. Здесь же, в салоне «Фокус» на Радищева, можно встретить и других известных европейцев — представителей Jimmy Choo, Carrera, Furla, David Beckham, Hugo Boss, Carolina Herrera и Jaguar.

Каждую витрину в новом «Фокусе» хочется пристально рассмотреть, изучить и обязательно примерить понравившиеся модели — атмосфера к тому очень располагает. Светлые ненавязчивые интерьеры, высокие потолки и панорамное остекление оставляют у покупателей самые приятные впечатления и желание задержаться здесь подольше.

Сориентироваться в салоне помогает удобное зонирование: справа от входа располагается мужская и женская брендовая оптика, далее в отдельной нише находятся очки для детей и бюджетные модели (и таковые в ассортименте «Фокуса» тоже присутствуют), а слева — три шоу-рума.

Первый – шоу-рум Ray-Ban. Очки этой марки выбирают те, кто не стесняется заявить о своем высоком статусе и умении выбирать качественные вещи. Ray-Ban предлагает множество вариантов форм и оправ покупателям. В салоне оптики «Фокус» можно подобрать и круглую, и квадратную форму, а овалы, и нестареющие «авиаторы». Порадует посетителей «Фокуса» не только огромное количество моделей бренда, но и их цветовое разнообразие. Линзы марки могут быть черными, синими, коричневыми, розовыми и даже желтыми.

Второй корнер, на который обязательно стоит обратить внимание при посещении «Фокуса» — Polaroid. Эта марка стала популярна благодаря изобретению поляризационного покрытия солнцезащитных очков, которое очень выручает при вождении автомобиля. Изготавливаются они из высококачественных материалов. При этом бренд предлагает покупателям широкий выбор оправ и оригинальные дизайны, которые сочетаются с различными образами.

И третий шоу-рум, открытый в новом салоне оптики «Фокус», — это Silhouette. Визитная карточка бренда — легкие безободковые титановые оправы весом всего 1,8 грамм. Коллекция Titan Minimal Art впервые появилась в 1999 году, покорила весь мир и не сдает свои позиции.

Не забыли в «Фокусе» и про маленьких модников. Для детей здесь организована отдельная зона, где можно подобрать оправы — пластиковые и силиконовые — и солнцезащитные очки. Родители смогут найти подходящий вариант вне зависимости от того, сколько лет их чаду.

Как и в других салонах оптики «Фокус», в магазине на ул. Радищева организован кабинет диагностики зрения. Здесь можно бесплатно проверить зрение у врача-офтальмолога с выпиской рецепта. Кабинет диагностики оснащен ультрасовременным оборудованием, в том числе цифровым фороптером, позволяющим подобрать коррекцию зрения любой сложности. Перед кабинетом диагностики для посетителей расположена просторная и удобная зона ожидания. Заботливый персонал предложит чай или зерновой кофе для того, чтобы с комфортом провести время.

А еще «Фокус» любит дарить подарки. Так, до 31 августа в салоне будет действовать скидка 50% на оправы при заказе очков (заказ очков включает оправу+очковые линзы+работу мастера) по кодовому слову «Деловой квартал». Кроме того, салон устраивает сезонную распродажу солнцезащитных очков. Приобрести новый аксессуар в личную коллекцию можно со скидкой от 30% до 50%.

Подробности акции — на сайте.

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