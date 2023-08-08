Для активных и успешных: восемь правил клубного дома

Место с богатой историей, премиальные инженерные решения и высокий уровень сервиса — что делает комплекс уникальным, а жизнь резидентов — по-настоящему привилегированной?

Место жительства человека имеет огромное значение и может говорить о его статусе в обществе. Новый клубный дом «На Хохрякова» может стать не только новой городской жемчужиной, но и неотъемлемой частью репутации резидентов, их символом успеха и достижений.

«УГМК-Застройщик» создает премиальный проект в исторической части Екатеринбурга в окружении двух домов-памятников архитектуры, которые будут восстановлены и совсем скоро обретут новую жизнь. DK.RU приглашает погрузиться в атмосферу респектабельного дома, узнать о его философии и правилах.

Первое правило клубного дома: эксклюзивное расположение

Клубный дом строится в самом сердце города, на улице Хохрякова. Из окон и с террасы жилого комплекса открывается прекрасный вид на исторический центр. В шаговой доступности находятся офисы крупных компаний, торговые центры, уютные кафе и модные рестораны с разными концепциями, фитнес-центры, spa и салоны красоты. В окрестностях — большой выбор детских садов, гимназий и частных школ. А в шаговой доступности находятся Дендропарк и Зеленая Роща, Дацюк-Арена, цирк и кинотеатры, где можно приятно провести время с друзьями или всей семьей.

Второе правило: бережное отношение к истории

Дом «На Хохрякова» находится в окружении купеческих построек, зданий конструктивизма и современных жилых комплексов, которые отлично уживаются между собой. Рядом с премиальным проектом находятся сразу два объекта культурного наследия — усадьба Дарьи Башуровой и дом мещанина Максима Медведева. Это место с историей. Во время археологических раскопок удалось обнаружить 22 тыс. вещей, которые раскрывают быт жителей XIX — начала XX веков. Все находки в ближайшем будущем передадут музеям Екатеринбурга.

За последние несколько десятков лет старинные здания пришли в негодность. Для того, чтобы восстановить объекты и бережно адаптировать в современное пространство, застройщик провел несколько научно-реставрационных исследований. Сейчас идет кропотливая проектная работа, в результате которой постройки будут отремонтированы, подключены к инженерным сетям, а затем они получат новую функцию. Так, в усадьбе Башуровой планируют открыть ресторан русской кухни. Предназначение дома Медведева пока обсуждается — в помещениях может появиться детский образовательный центр, художественная галерея или кофейня.

Третье правило: безупречность в деталях

Комплекс будет состоять из трех секций переменной этажности — от 3 до 13 этажей. Его архитектура выполнена в лаконичном стиле — проектом предусмотрены клинкерные фасады, теплая подсветка и панорамное остекление. Облик внутренних общественных пространств перекликается с фасадными решениями. При этом отделка холлов и парадной выполнена по авторскому дизайн-проекту с дорогими элементами декора. В пространстве используются текстуры и цвета натуральных природных оттенков, создающие уют и настраивающие на спокойный лад. Стены украшают декоративные элементы лепнины, которые дополняются эксклюзивными дизайнерскими светильниками.

Доминантой лобби является стильный ресепшн с уютной мягкой зоной, в которой можно будет устроится с комфортом, чтобы дождаться такси или выпить чашечку кофе.

Четвертое правило: ограниченное количество квартир и соседство с единомышленниками

В клубном доме «На Хохрякова» всего 123 квартиры, что создает уникальную и приватную атмосферу для его жителей. Созданное пространство позволяет резидентам интересно проводить свободное время и найти свой круг общения с близкими по духу людьми. Для приятных встреч с друзьями и отдыха с семьей во дворе обустраивают настоящий цветущий сад, а на крыше стилобата — просторную лаунж-террасу с Wi-Fi. Маленьких резидентов ждут детские игровые площадки из натурального дерева и природных материалов, безопасные и приятные на ощупь.

Любители активного образа жизни тоже не останутся без внимания: на территории комплекса появятся workout-зоны с максимальным набором опций. Теперь не нужно покидать дом для занятий с личным тренером. Разминку можно проводить на свежем воздухе и с лучшими видами на Екатеринбург, они помогут резидентам взбодриться и направить энергию телу на весь день.

Пятое правило: богатая технологическая начинка

Восполнить ресурсы и вернуть внутреннюю энергию помогут новейшие инженерные технологии клубного дома. Резидентов не будут отвлекать лишние звуки. В квартирах проложены трубы с повышенным шумопоглощением. А входные двери с высоким классом взломостойкости усилены автомобильной шумоизоляцией по стандарту Mercedes.

Вентиляция с дополнительной очисткой воздуха обеспечит круглосуточный приток свежего воздуха, а первая в городе инновационная система увлажнения позволит в автоматическом режиме поддерживать оптимальный уровень влажности в квартирах, что благотворно скажется на самочувствии резидентов и их домашних питомцев. Кроме того, такой микроклимат максимально сохраняет и продлевает срок службы паркета, кожаной мебели и других предметов интерьера из натуральных материалов. К слову, такая же уникальная система увлажнения будет установлена в другом премиальном проекте «На Октябрьской».

Благодаря трехступенчатой очистке воды резиденты могут наслаждаться чистой и свежей водой прямо из крана. Фильтры эффективно удаляют из воды вредные примеси, что дает уверенность в безопасности и качестве воды.

Шестое правило: камерность и приватность

Безопасность клубного дома «На Хохрякова» обеспечивается на высоком уровне. Территория комплекса круглосуточно охраняется, а по всему его периметру установлены камеры видеонаблюдения. Попасть в подземный теплый паркинг смогут автомобили, на которых установлены специальные метки — их будет считывать автоматизированная система.

Домофоны с функцией переадресации звонка на смартфон позволяют резидентам управлять входом в подъезд не только с помощью обычной «трубки» или панели у двери, но и с помощью смартфона. Кроме этого, такой домофон зафиксирует тех, кто приходил в гости, когда резиденты отсутствовали дома.

Седьмое правило: отсутствие бытовой рутины

Инновационные системы используются и для решения разных бытовых задач. Например, показания счетчиков автоматически передаются в сервисную компанию, а через мобильное приложение можно оплатить коммунальные услуги и заказать доступ гостей на территорию.

Кроме этого, в решении бытовых вопросов резидентам будет помогать круглосуточный консьерж-сервис с функциями пятизвездочного отеля. Резиденты смогут воспользоваться доставкой воды, забронировать столик в лучшем ресторане города или заказать клининг квартиры.

Восьмое правило: эксклюзивная планировка

В клубном доме представлено большое разнообразие планировочных решений, которое позволяет даже самому искушенному и требовательному человеку найти свой идеальный вариант. Все квартиры с высокими потолками, они визуально расширяют жилое пространство и создают много света. В планировках предусмотрены большие кухни-гостиные площадью до 37 кв.м., мастер-спальни с вместительными гардеробными и дополнительными туалетными комнатами, а в теплых лоджиях можно обустроить детский игровой уголок, место отдыха или функциональное рабочее место.

Кроме того, на стадии строительства резиденты могут сделать перепланировку. Можно изменить как конфигурацию, так и метраж комнат. При этом перепланировка будет абсолютно бесплатна, достаточно прийти в отдел продаж и рассказать о своих идеях.

Необходимо отметить, что другим ожидаемым объектом, который передает дух лидерства и атмосферу новизны, станет премиум-проект «На Октябрьской». Стильное здание, похожее на парус корабля, станет новой архитектурной достопримечательностью центра города. Для будущих резидентов девелопер выстраивает уникальную инфраструктуру, которая создаст необходимые условия для комфортного проживания, приятного отдыха и эффективного бизнеса. Сервис «На Октябрьской» не будет уступать пятизвездочному отелю, а консьерж-служба станет надежным помощником во многих жизненных ситуациях.

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