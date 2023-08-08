Звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» получили четыре жителя города. Кто они?

Обладателями этого почетного статуса стали два уральских бизнесмена, учитель и руководитель крупного конструкторского бюро. Теперь они смогут бесплатно ездить на автобусе и не платить коммуналку.

Звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» получили два бизнесмена — Андрей Симановский, владелец компании «Сима-ленд», Михаил Ходоровский — президент «Синары», а также учитель химии из гимназии № 9 Сергей Москвин и гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов. Такое решение приняли депутаты гордумы.

Напомним, что почетные граждане освобождены от уплаты местных налогов, оплаты коммунальных услуг, а также они ежемесячно получают вознаграждение в размере одного прожиточного минимума. Они могут претендовать на бесплатные путевки в санаторий и проезд на всех видах общественного транспорта, а еще не платить за изготовление и ремонт зубных протезов. Похороны почетных граждан проходят за счет городского бюджета.

Звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» выражает высшую степень признательности горожан и вручается за особые заслуги и достижения в разных сферах. В 2023 году еще десять уральцев смогут получить почетное звание. Этот вопрос депутаты гордумы рассмотрят 16 октября, сообщает E1.RU.

Напомним, что в 2022 году звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» удостоился генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Николай Клейн. В 2021 году почетным гражданином Екатеринбурга стал бизнесмен Игорь Алтушкин, председатель совета директоров АО «Русская медная компания».

В материале использованы фотографии E1.RU, Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, гимназии №9.