Новая машина в пару кликов: Альфа-Лизинг запустил сервис для дистанционной покупки авто

Различные онлайн-сервисы сделали жизнь россиян намного проще и удобнее. Так, к примеру, теперь можно оформить автомобиль в лизинг дистанционно. Такую услугу предоставляет компания Альфа-Лизинг.

Новый онлайн-сервис позволяет не только оформить автомобиль, но и выбрать способ его получения. Все это делается без участия менеджеров Альфа-Лизинга. Каталог автомобилей постоянно пополняется предложениями дилерских центров. На текущий момент в нем представлено порядка 500 различных моделей легкового и коммерческого транспорта: Changan, Chery, Evolute, EXEED, Hyundai, KIA, KAIYI, OMODA, TANK, Москвич и др.

Ознакомиться с полным списком предложений можно с помощью фильтра «В лизинг онлайн». В каталоге представлена актуальная информация об автомобиле: его стоимость, технические характеристики. Кроме того, при помощи специального калькулятора пользователь может рассчитать аванс и лизинговый платеж, выбрать условия лизинга и оставить заявку на бронирования у дилера.

Пользователь бронирует автомобиль на три рабочих дня. Это позволяет сохранить и саму машину, и её текущую стоимость для клиента.

Оформление документов происходит в личном кабинете. Там же уточняются детали, касающиеся передачи транспорта.

Мы понимаем, что предпринимателям важна прозрачность при оформлении лизинга, когда можно самостоятельно посмотреть всю актуальную информацию, сравнить разные модели автомобилей и принять решение. Поэтому мы развиваем наш онлайн-сервис. Пока он доступен для оформления лизингового автомобиля только для клиентов, оформивших заявку на нашем сайте. В перспективе мы планируем развивать каналы дистрибуции, и лизинг онлайн будет доступен для оформления через маркетплейсы партнеров и дилерские центры, — прокомментировал запуск онлайн-сервиса Иларион Демчиков, директор по развитию бизнеса ГК Альфа-Лизинг.

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