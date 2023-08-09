Первый региональный фестиваль рекламы продлевает дедлайн

Заявки принимаются до 20 августа. Основная задача фестиваля — выявить талантливых представителей отрасли со всей России и стать трамплином для локальных агентств.

«1Й» — это фестиваль рекламы, ориентированный на тех, кто работает в регионах и создает кампании для локальных брендов.

Мы назвали фестиваль «Первым», потому что для многих он действительно становится самым первым в фестивальной карьере. Именно поэтому для нас было принципиально важно сделать его максимально доступным для участников: мы разработали простую форму подачи заявки, сделали весьма демократичную цену и выгодную систему скидок для членов ассоциаций и тех, кто подает более трех кейсов, — говорит вице-президент АКАР и директор АКАР Урал Василий Рубан.

Принять участие в конкурсе могут рекламные агентства, бренды, СМИ, а также фрилансеры. Конкурсные работы принимаются в трех категориях — DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS. Жюри будут оценивать работы более чем в сорока номинациях — от SMM и нативной рекламы до социальных и диджитал-кампаний, мобильных приложений, брендинга и наружной рекламы.

Отметим, что в этом году впервые по просьбам участников была введена дополнительная номинация в блоке ACTIVATIONS — «лучшая брендированная продукция». В эту категорию можно заявить кейсы по разработке собственных торговых марок, брендированной одежды и другого мерча.

Заявки на конкурс принимаются на сайте фестиваля до 20 августа включительно. Церемония награждения победителей состоится на Национальном рекламном форуме Регионы в Екатеринбурге 14 сентября.