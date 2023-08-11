«Дети хотят карабкаться выше». Какие детские площадки всегда будут наполнены смехом?

Основное предназначение детских площадок – развитие интереса ребёнка к играм и здоровому образу жизни. Ползая по возвышенностям и катаясь с горки, они познают мир и приучаются быть самостоятельными.

Производство детских площадок в России — быстрорастущий вид бизнеса по благоустройству городской среды. По данным Минстроя РФ, только с 2019 по 2021 год более 9,7 тыс. объектов в разных городах страны были оснащены новыми детскими игровыми комплексами и оборудованием для занятий спортом.

Фото: игровой комплекс «Гнезда», Семеновский сквер, Москва

Одновременно общественные деятели говорят об острой нехватке подобных объектов. Отмечают общественники и недостаточную наполненность детских игровых комплексов различными активностями. Дело в том, что Росстандарт разработал целую ветку ГОСТов, которым должны соответствовать игровые площадки во дворах ЖК и в общественных местах. Нормативы касаются и внешнего вида детских конструкций, и материалов, из которых они изготовлены, и их разнообразия — ведь во дворе должно быть удобно и приятно играть не только малышам, но и школьникам, и подросткам.

Как соблюсти все ГОСТы и предоставить заказчику действительно многофункциональную игровую площадку для подрастающего поколения — в интервью Романа Храмова, исполнительного директора компании «Новые Горизонты».

Фото: игровой комплекс «Робостанция», ВДНХ, Москва

Справка Компания «Новые Горизонты» уже более 20 лет является одним из лидеров рынка детского игрового оборудования для улицы. Проектирует и строит детские площадки для парков, дворов и образовательных учреждений по индивидуальным проектам, а также производит классическое игровое и спортивное оборудование. Все игровые комплексы «Новых Горизонтов» сертифицированы, отличаются современным дизайном и безопасностью при эксплуатации. В ассортименте компании — десятки индивидуальных проектов и сотни видов серийных детских площадок премиум-класса для уличного благоустройства. Второе направление бизнеса — производство и проектирование детского игрового оборудования для помещений: активити-парков, лабиринтов, батутных центров. Компания реализует 30-40 больших и около 100 менее масштабных проектов в год. География работы «Новых горизонтов» — вся Россия и страны СНГ. Среди крупных заказчиков: городские мэрии и муниципалитеты, крупные парки, ведущие девелоперы жилой недвижимости, сети детских развлекательных центров и торговые центры.

Фото: игровой комплекс «Оливки», Филатов луг, Москва

Фото: игровой комплекс «Огурец», Москва

Роман, мы с вами будем разговаривать о комфортных городах. Точнее, об условиях, при которых муниципалитеты таковыми становятся. Что, по вашему мнению, входит в основные составляющие комфортной городской среды?

— Комфортная городская среда — это не только детские игровые площадки, а комплексное благоустройство для всех возрастных категорий, вплоть до пенсионеров. В большинстве дворов площадь детских зон слишком мала, поэтому на них устанавливают игровое оборудование для какой-то одной возрастной группы детей. Что в итоге? Ребятам других возрастов эта площадка не интересна или недоступна. При комплексном благоустройстве часто забывают и о большом количестве пожилых людей, для которых также необходима активность на свежем воздухе.

Мы, без лишней скромности, строим не просто детские площадки, а настоящие кластеры, в которых предусмотрены и игровые зоны, и спортивно-тренажерные пространства для подростков и взрослых, а также рекреационные площадки для пожилых людей (мы производим специальные тренажеры для поддержания физической активности).

Про какие российские города, на ваш взгляд, можно с уверенностью сказать: это город, в котором хочется жить?

— На мой взгляд, много хороших примеров благоустройства — в Москве, Казани, Перми, Уфе и т.д. Отрадно, что федеральные власти занимаются развитием не только крупных муниципалитетов, но и пригородных территорий и городов-спутников. Все это в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в которой мы, конечно же, тоже участвуем. Совместно с архитекторами-проектировщиками со всей страны наши собственные дизайнеры-архитекторы создают современные игровые и рекреационные пространства.

Фото: серийный игровой комплекс «Танцующие домики», Сиреневый сад, Москва.

Какие «узкие места» вы замечаете в решении вопроса с благоустройством территорий в стране?

— На самом деле нет никаких узких мест. Производителей МАФов, детских игровых комплексов, осветительных сооружений подбадривают и подстегивают к работе, потому что иностранные производители перестали сотрудничать с Россией. К 2022-2023 гг. государственные контракты на закупку игрового оборудования для парков, скверов и дворов уже практически не содержали иностранных производителей, что существенно подстегнуло российский бизнес к локализации производства в нашей стране и к разработке своего, не менее качественного и красивого игрового оборудования.

В любом направлении деятельности со временем формируются определенные тренды. Раньше, например, во дворах ставили железные горки для детей. Им на смену пришли более современные детские комплексы с плетеными качелями и пр. Так какие основные тренды существуют в вашей сфере деятельности?

— Мы стараемся сразу проектировать детские игровые пространства как арт-объекты, чтобы они были интересны не только детям, но и взрослым, а также городу в целом. Поэтому наши детские площадки быстро становятся местными городскими достопримечательностями на долгие годы. Кстати, одной из основных тенденций в строительстве детских площадок сегодня является высотность. Дети всегда хотят карабкаться выше и выше, и мы даем им эту возможность — в среднем наши игровые комплексы имеют высоту 5-11 метров и они дают детям действительно захватывающие впечатления. Ознакомиться с примерами работ нашей компании можно на сайте «Новых Горизонтов».

Фото: серийный игровой комплекс «Лазалия», Москва

Кто в вашей компании придумывает детские игровые зоны? Как их проверяют на безопасность?

— Наши дизайнеры и конструкторы подходят индивидуально к каждому проекту и, не побоюсь этого слова, выдают дизайн-проекты мирового-уровня. Внутри компании сначала происходит серьезный внутренний конкурс, на котором рассматриваются 2-3 разных дизайн-проекта, потом к работе подключаются конструкторы и специалисты по безопасности. Наше отношение к безопасности — самое серьезное, поэтому все проекты получают сертификат безопасности ЕАЭС (ТР 042).

Есть ли у вас какие-то готовые решения для заказчиков или каждый проект — это уникальный случай?

— Все зависит от задачи, которую ставит заказчик — если это индивидуальное проектирование, проект, соответственно, будет уникальным. В то же время у нас есть сотни вариантов стандартных игровых и спортивных комплексов, выполненных на высоком уровне.

Фото: классический игровой комплекс «Волшебная гора», Москва

У вас есть собственное производство или вы заказываете уже готовые элементы и собираете потом их непосредственно на площадке?

— Потребности заказчиков удовлетворяет собственный производственный цех, расположенный в Подмосковье. В нем трудится порядка 30 специалистов разного профиля, чтобы выполнять заказы, предназначенные для улицы и помещений. Это производство — практически полного цикла. Заказываем мы только самые высокотехнологичные комплектующие. А если и размещаем сторонние заказы на специфические конструкции, то только под нашим техническим надзором.

Расскажите про самые интересные кейсы вашей компании. В каких проектах участвовали?

— К нам обратились представители семейного клуба «Горицы» под Липецком и попросили сделать уникальную детскую площадку для лесной зоны. Наши дизайнеры разработали игровой комплекс в стиле «стим-панк», который называется «Дирижабль». В высоту он — целых девять метров. Примечательна конструкция «Дирижабля»: кабина для пассажиров оборудована лестницей и горкой для самых маленьких, а дети постарше могут подняться по лестнице-спайдеру на верхний ярус в сам корпус дирижабля. Из него можно спуститься вниз по скоростной винтовой супер-горке с шестью оборотами.

Фото: игровой комплекс «Дирижабль», Липецк

Еще одна наша гордость — игровой комплекс «Дракон», который мы построили в Сумском проезде (Москва). Этот проект мы реализовывали в рамках фестиваля «Московские сезоны». Этот игровой комплекс уже стал одним из самых красивых и необычных в нашей стране. Огромный сказочный дракон из стали и дерева — это одновременно и яркий городской арт-объект, и универсальный игровой комплекс, который позволяет детям от 3-х до 12-ти лет веселиться на горках, играть в ролевые игры, преодолевать веревочные лабиринты и отдыхать в подвесных гамаках. Игровой комплекс «Дракон» выиграл гран-при на Международном форуме архитектуры и дизайна Best For Life Design Award.

Фото: игровой комплекс «Дракон», Сумской проезд, Москва.

Третий проект, который хочется отметить, тоже расположен в Москве, на ВДНХ. Там активно строится «Парк будущего», а мы выиграли тендер на разработку и постройку тематической детской площадки «Робостанция». Этот фантастический мини-городок для детей изготовлен по индивидуальному проекту. Целый комплекс причудливых зданий и механизмов выполнен в уникальном стиле «ретро-будущее», как если бы роботы построили его сами для себя. Проект получился и смелым, и функциональным: игровой комплекс содержит все традиционные и любимые детские развлечения — высокие башни с переходами, скоростные горки, тематические карусели, качалки и т.д. Новый игровой городок не имеет аналогов по креативной концепции не только в России, но и в мире. Кстати, это уже вторая наша дизайнерская детская площадка в «Парке будущего». Ранее там была открыта созданная нашей компанией тематическая детская площадка «Птицы».

Фото: игровой комплекс Робостанция, ВДНХ, Москва

Фото: игровой комплекс «Птицы», ВДНХ, Москва.

Есть ли у вас какие-то амбиции в Екатеринбурге или на Урале в целом?

— Конечно. На Урале мы уже реализовали несколько проектов как для улицы, так и для помещений. В планах на 2023 – 2024 гг. — увеличить свое присутствие в регионе и радовать местных жителей (и больших, и маленьких) действительно крутыми игровыми детскими комплексами.

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