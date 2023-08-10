Исследование: как изменилась ВЭД в 2023 году

Практически половина платежей, касающихся внешнеэкономической деятельности, теперь проводится в китайских юанях, а больше половины денежного оборота ВЭД — в сфере предоставления финансовых услуг.

К таким выводам пришли аналитики МТС Банка после изучения обезличенных данных клиентов-юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

В 2022 г. произошла основательная реструктуризация российской внешней торговли. Экспортерам и импортерам пришлось перестраивать действующие транспортно-логистические цепочки, искать новые пути для финансовой логистики, переориентироваться на новые рынки для сбыта и закупок. И в текущем году процесс трансформации ВЭД продолжается.

По данным МТС Банка, в первом полугодии 2023 г. количество участников внешнеэкономической деятельности выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество экспортеров и импортеров выросло практически одинаково — на 45% и 46% соответственно. Денежный оборот в импорте увеличился на 31%, в экспорте — на 19%.

Значительные изменение произошли в структуре платежей. Если в первом полугодии 2022 г. 49,2% транзакций в ВЭД проходили в долларах, 36,7% — в евро и 12,8% — в китайских юанях, то в первом полугодии 2023 г. юань вышел на первое место — 47,7% от общего количества платежей в ВЭД, далее доллар — 35,7% и евро — 7%.

Сегодня Китай — один из основных торговых партнеров, а юань – одна из наиболее актуальных и востребованных валют для бизнеса. С целью поддержки предпринимателей, в МТС Банке запущена акция «Курс на юани»*, которая подходит для активных клиентов ВЭД, и дает возможность экономить до 76,5 тыс. руб. на каждом платеже. Также бесплатно предоставляются валютный контроль, валютные переводы, открытие и ведение счета в юанях, — отмечает Надежда Панчурина, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка.

Среди сфер деятельности лидером по денежному обороту во внешнеэкономической деятельности в первом полугодии 2023 г. стало предоставление финансовых услуг — 53,9%. В топ-5 сфер со значительным отрывом также входят: производство автотранспортных средств — 7,5%, деятельность по обработке данных и предоставление услуг по размещению информации — 2,9%, неспециализированная оптовая торговля — 2,8% и деятельность в области связи на базе беспроводных технологий — 1,5%.

В 2022 г. основные денежные сферы ВЭД выглядели иначе: деятельность в области связи на базе беспроводных технологий — 50,6% от всего денежного оборота, предоставление финансовых услуг — 10,1%, оптовая торговля металлами и металлическими рудами — 5,8%, оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами к ним — 2,5%, оптовая торговля программным обеспечением — 2,4%.

При этом наиболее популярные сферы ВЭД по количеству зарегистрированных бизнесов в первом полугодии 2023 г. значительно отличаются от лидеров по денежному обороту — это неспециализированная оптовая торговля — 7% от общего количества компаний, ведущих ВЭД, оптовая торговля прочими машинами и оборудованием – 3,3%, вспомогательная деятельность, связанная с перевозками — 2,4%, разработка компьютерного программного обеспечения — 2,3% и оптовая торговля бытовыми товарами — 1,8%.

За год популярность сфер деятельности практически не изменилась. В первом полугодии 2022 г. в топ-5 сфер ВЭД по количеству участников вместо разработки ПО входила оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Среди регионов больше всего компаний, занятых в ВЭД в 2023 году, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

*Акция «Курс на юани» доступна новым клиентам — предпринимателям, которые при открытии расчётного и валютного счетов в китайских юанях в МТС Банке смогут отправлять переводы в континентальный Китай без комиссии в течение трех месяцев. Открыть валютный счет в юанях и совершать по нему операции можно, в том числе, в мобильном приложении или интернет-банке. МТС Банк не взимает комиссию за зачисление юаней на счет и хранение на нем денежных остатков.

Реклама. ПАО «МТС-Банк»