Анализируйте рынок и не прекращайте творить. Как превратить хобби в прибыльный бизнес?

«Интерес к кастомизированным вещам продолжает расти, так что в ближайшее время рынок будет развиваться», — считает основатель международного фестиваля профессиональных мастеров ручной работы.

Часто хобби — это отдушина, способ самовыразиться и разнообразить рутину, один из инструментов поиска и осознания себя. Не всегда нужно выстраивать из увлечения серьезный бизнес, но если хочется заниматься любимым делом и получать за это деньги, это реально.

О том, как научиться зарабатывать на хобби, DK.RU поговорил со Светой Макаровой, предпринимателем, популяризатором крафт-культуры в России, основателем международного фестиваля профессиональных мастеров ручной работы Artflection.

Можно ли хорошо зарабатывать на бытовых предметах ручной работы?

— За последние десять лет интерес к изделиям ручной работы сильно вырос и сейчас находится на новом пике. В последний год на спрос повлияли санкции и уход с рынка иностранных производителей. Выросло и количество мастеров – участников крафт-рынка. Это значительно усилило конкуренцию, требования к качеству товара и оригинальности концепции стали высоки, как никогда.

Интерес покупателя к кастомизированным вещам и авторским работам продолжает расти, так что в ближайшее время рынок будет активно развиваться.

Какие из направлений крафта наиболее популярны и прибыльны в России сейчас?

— Наиболее популярные те виды творчества, вход в которые дешевый и быстрый. Начинающих мастеров в подобных направлениях всегда будет больше. Например, это работа с бисером, не требующая дорогих материалов и инструментов, или вязание.

Маржинальность разных направлений крафта сильно отличается, в том числе разнится средняя стоимость работ. Ювелирное мастерство, например, предполагает долгое обучение, дорогие материалы и инструменты, строгие требования к помещению и необходимость учитывать юридические аспекты работы. Но и средняя цена работ в этой нише заметно выше других.

Успешно можно работать в любом направлении, главное — сформировать цельный бренд, грамотно выбрать каналы продвижения, уметь презентовать себя, искать свою целевую аудиторию и работать с ней. И, конечно, выбрать направление, которое откликается вашим рукам.

Допустим, хочется создавать посуду из глины и зарабатывать на этом деньги. С чего начать?

— Надо научиться лепке. Для этого можно записаться в онлайн-школу или учиться самостоятельно, по наитию, но если хочется делать профессиональные, востребованные работы, заниматься этим серьезно, лучше найти учителя. В России много именитых мастеров и оффлайн-школ.

При создании авторской посуды и вообще изделий ручной работы важнее всего выработать узнаваемый почерк и художественный стиль — это, пожалуй, главное конкурентное преимущество.

Следующим этапом любого бизнеса является исследование рынка: нужно изучить выбранную нишу и конкурентов. Это поможет вам разработать собственную индивидуальную бизнес-модель, которая будет выделять вас на рынке аналогичных услуг. Если вы решили изготавливать посуду ручной работы, для построения успешного бренда необходимо визуально и концептуально отличаться от конкурентов.

Также подумайте, для кого вы будете создавать посуду и как хотите работать: потоково, на заказ или только в рамках ваших желаний и фантазий. Это определяет подход, целевую аудиторию и даже экономику бизнеса.

Есть множество авторских гастропроектов — ресторанов с продуманной, запоминающейся концепцией. Они часто выбирают авторскую посуду, изготовленную на заказ. Она становится продолжением их идеи, частью фуд-дизайна. Также люди коллекционируют предметы искусства из керамики, выбирают нестандартные предметы интерьера и просто заменяют классические сервизы авторскими.

Во всех направлениях ручной работы важен авторский стиль?

— Ремесло и арт-крафт — два разных направления, которые подразумевают создание вещей своими руками. Первый вид деятельности предполагает выполнение заказов, а второй — творчество и полет фантазии. Чтобы быть хорошим ремесленником, нужно исключительно мастерство, стабильное качество и исполнительность. Если мы уходим в арт-крафт, добавляется изобретательность, уникальное видение и интерпретация. Это и есть авторский стиль: мы узнаем почерк создателя, нам важно, кто именно выполнил работу.

Как правильно упаковать свой бренд и рассказать о нем покупателям?

— Создание концепции — важный процесс, который требует времени и внимания. Необходимо понять, что вы хотите сказать вашим творчеством, какая идея объединяет ваши работы. Многие застревают на этапе разработки отдельных элементов, например, логотипа, цветовой гаммы, шрифтов и т. д. Все эти вещи долго не будут иметь значения. Если же вы будете продавать уникальные и качественные товары, даже самое простое название станет визитной карточкой. Самое важное — понимать свою целевую аудиторию и говорить с ней на одном языке. Только так у вас получится выстроить целостный бренд.

Если у вас уже есть образцы изделий, позаботьтесь о качественных фотографиях в едином стиле. Это поможет сделать товары более привлекательными и «дорогими» в глазах покупателей. Соедините качественный профессиональный визуал с общей концепцией — и, вуаля, бренд готов.

К чему стоит приступать, когда концепция готова?

— Вы уже научились на высоком уровне создавать авторские работы и разработали общую концепцию бренда. Самое время приступать к продажам. Если речь идет об онлайн-продажах, первым шагом будет съемка каталога работ и поиск интернет-площадок. Я бы советовала сначала тестировать разные точки продаж, выбирая опытным путем наиболее подходящие. Это могут быть как соцсети, так и специализированные онлайн-площадки. Продвижение тоже может как нативным (за счет авторского контента), так и платным, (например, таргет). Также крафтовые товары можно продвигать с помощью маркетплейсов: Wildberries, Ozon, ЯндексМаркет. Огромный плюс этих площадок — широкая аудитория. Кроме того, они предоставляют возможность хранения и доставки товаров.

Поскольку размещение там требует вложений и особых знаний, я бы рекомендовала их для дальнейшего масштабирования, но не для первых шагов. В большие магазины лучше заходить с уже продуманной, апробированной концепцией, налаженной цепочкой производства и воспроизводимыми позициями каталога.

Если мы говорим об оффлайн-продажах, стоит выбрать различные мероприятия: маркеты, фестивали, городские праздники. Так вам не придется искать первых покупателей — заинтересованные люди придут сами. Участие в подобных мероприятиях может быть платным, но позволит вам собрать первую аудиторию, получить отзывы и обратную связь об актуальности и качестве товара. Главное — соотнесите свою целевую аудиторию с целевой аудиторией мероприятий и выберите те, что точно вам подходят.

Как правильно выставить цену на товар?

— С этой проблемой в начале пути сталкиваются все мастера: одни чересчур завышают стоимость своих работ, другие, наоборот, стесняются ставить высокий ценник. Есть несколько критериев, которые влияют на формирование цены, и должны быть в нее заложены. Во-первых, издержки на создание: стоимость материалов и оборудования, количество затраченного времени и т. д. Также стоит учесть расходы на продвижение — иногда комиссия выплачивается напрямую маркетплейсу, а иногда расширение аудитории достигается за свой счет.

Если вы создаете по-настоящему уникальные вещи, произведения искусства, ценового потолка не существует. Вы можете проанализировать рынок и посмотреть, какую цену выставляют конкуренты, но прежде всего опирайтесь на свои ощущения и цените свой труд. Когда покупатель выбирает не просто кружку, а заинтересован в авторском видении и оригинальном дизайне, цену изделия определяет только создатель.

Какой совет можно дать мастерам, которые только начинают свой путь?

— Не торопитесь, разбивайте путь на этапы и находите радость в каждом шаге. Будьте терпеливы и не ждите быстрых результатов. Любая успешная история выстраивается из постоянного труда и постепенного развития. Главное — верить в свое видение и не опускать руки.

На начальных этапах очень важно и полезно общаться с другими мастерами. Постоянно находясь в среде единомышленников, вы сможете вместе развиваться, делиться опытом и поддерживать друг друга.

Еще один совет: не ленитесь тестировать разные способы продаж. После выбора направления не нужно распыляться: развивайтесь и оттачивайте мастерство в конкретной области. Самой важной частью любого творчества становится поиск своего стиля и способов самовыражения. Крафт лучше, чем любая другая деятельность, выявляет различия художественных подходов разных людей. Позвольте людям увидеть в ваших работах индивидуальность — и сможете стать востребованным профессионалом.

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