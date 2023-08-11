ВТБ примет участие в праздновании 300-летия Екатеринбурга

Специально оформленные зоны банка будут работать на фестивале «Екатеринбург 300» и в рамках детской программы «Аэропорт возможностей». Гостей ждут фотозоны, викторины и розыгрыш призов.

Банк ВТБ в качестве официального партнера юбилея уральской столицы примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 300-летию Екатеринбурга. Брендированные зоны ВТБ будут работать на фестивале ландшафтного искусства «Екатеринбург 300» и в рамках детской программы «Аэропорт возможностей».

В центре Екатеринбурга на Площади 1905 года 11 августа стартует уже традиционный для города фестиваль ландшафтного дизайна. ВТБ организует стильную фотозону, каждый посетитель которой сможет получить консультацию по продуктам и сервисам банка, оформить заявку на получение дебетовой карты, а также принять участие в розыгрыше призов. Чтобы выиграть приз, необходимо сделать фото и поделиться им в соцсетях с хештэгом #ВТБкартадляжизни. Показав пост консультанту, гость праздника получает билет на участие в двух розыгрышах призов, которые состоятся 19 августа здесь же, в интерактивной зоне ВТБ.

На Октябрьской площади 19 августа в рамках праздника «Аэропорт возможностей» ВТБ организует программу для самых маленьких горожан и их родителей. В течение всего дня юные екатеринбуржцы смогут получить приятные подарки, ответив на вопросы викторины от робота-консультанта Айтиши — ведущего специальных выпусков программы «Спокойной ночи, малыши» на телеканале «Карусель», посвященных финансовой грамотности. Взрослые гости праздника также смогут оформить заявки на получение дебетовой карты ВТБ.

Напомним, что всем, открывшим дебетовую карту в Екатеринбурге и Свердловской области до 31 августа, доступен повышенный кешбэк до 10% за покупки в супермаркетах, онлайн-оплату ЖКУ и мобильной связи. Предложение распространяется в том числе для тех, кто в этот период оформит карту «Уралочка». Повышенные бонусы будут начисляться за операции до конца года.