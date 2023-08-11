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Прибыль Банка Уралсиб по итогам 1 полугодия 2023 составила 13,5 млрд рублей

Прибыль Банка Уралсиб по итогам 1 полугодия 2023 составила 13,5 млрд рублей
Иллюстрация: Уралсиб

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первое полугодие 2023 года, продемонстрировав прибыль в 13,5 млрд рублей.

#НОВОСТИ

Активы банка выросли с 689,5 млрд  рублей в 2022 году до 691,6 млрд рублей в 1 полугодии 2023 года. Собственные средства (капитал) банка по итогам 1 полугодия 2023 увеличились с 77,3 млрд рублей до 85,1 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2023 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Летом текущего года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом,  а рейтинговое агентство НКР – до уровня «А» со «Стабильным» прогнозом.

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1334 банкомата и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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