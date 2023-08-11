Независимый российский рейтинг HR-специалистов TOP-50 HR начал прием заявок

Лучших HR-специалистов страны назовут в рамках Всероссийского HR FORUM BIG FISH, где соберутся более 4000 участников и более 100 спикеров из 30 регионов.

В этом году Рейтинг TOP-50 HR выходит на федеральный уровень и станет одним из ключевых событий отрасли. По итогам Рейтинга будет сформирован дайджест драйверов-управленцев человеческим ресурсом российского бизнеса, которые поделятся своими лучшими практиками и кейсами.

Миссия рейтинга заключается в усилении значимости профессии HR. Наш рейтинг — это возможность для профессионалов, которые создают самые успешные команды для бизнеса, развивают культуру эффективного управления персоналом, готовы экспериментировать и получать результаты. HR-специалисты сейчас очень востребованы, им нужно дать возможность показать свои профессиональные достижения, продемонстрировать свой вклад в развитие HR-коммуникаций. Это событие выходит за грани отраслевого оно затрагивает весь бизнес, ведь именно HR-специалисты сегодня становятся ключевыми партнерами бизнеса, применяя лучшие практики для решения его задач через развитие команд. Кроме того, технологии сегодня развиваются с интенсивной скоростью, чего не скажешь о мышлении человека. Люди меняются намного медленнее. Разница между скоростью изменений в технологиях и гуманитарными трансформациями общества — это как раз та зона, в которой работает HR, сокращая этот разрыв и разногласия, чтобы команда была максимально эффективной и решала поставленные задачи. Рейтинг TOP-50 — это синергия HR опыта и экспертизы, — отметила генеральный продюсер рейтинга ТОП 50 HR 2023, HR стратег, консультант собственников и ТОП команд Надежда Селиванова.

Заявить кейсы можно будет в девяти номинациях (в этом году организаторы увеличили их количество): «Подбор персонала», «Оценка и аттестация персонала», «Развитие и обучение персонала», «Организация, экономика и оплата труда», «Корпоративная социальная политика и ESG-повестка», «Стратегическое управление персоналом», «Кадровый документооборот», «HR-бренд», «Консультирование в области управления персоналом».

Критерии оценки кейсов будут максимально объективными: участникам нужно продемонстрировать измеримые результаты и динамику изменения ключевых показателей — таких как экономическая эффективность и социальный эффект. Также будут оцениваться качество изложения кейса, актуальность проблематики, технологичность — многообразие и комплексность инструментария, а также возможность тиражирования опыта.

Анкеты будут оцениваться независимым экспертным жюри — специалистами в сфере HR, управленцами с большим опытом из разных регионов России:

Мы усилили состав жюри – рейтинг стал интересен всем, кто вкладывается в развитие отрасли. В него вошли HR эксперты, эксперты в области построения бизнеса, корпоративной социальной ответственности и социального предпринимательства, специалисты по формированию образовательных стандартов, доктора экономических наук в области экономики труда и персонала – в том числе, из стран ближнего зарубежья, — добавила Надежда Селиванова.

Прием заявок продолжится до 15 августа.

Подать заявку на участие в Рейтинге TOP50HR: https://uralhr.ru/top50

Всероссийский HR FORUM BIG FISH будет проходить 2 дня — одна из самых больших конгрессных площадок страны объединит более 4 000 участников, более 100 спикеров — представителей 30 регионов. Запланировано 100 часов деловой программы с топовой повесткой для HR, руководителей компаний и маркетологов.

Форум стартует 21 сентября в МТС Live Холл международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», он будет приурочен к профессиональному празднику HR-специалиста.

Он станет главным HR-событием года для тех, кто хочет построить сильные команды российского бизнеса, быстро и результативно решать вопросы, связанные с привлечением и удержанием профессионалов в штат и построить конкурентную в текущих реалиях кадровую стратегию в компании. Цель проекта — создать влиятельную коммуникационную площадку в России, которая объединит HR-директоров федеральных и региональных компаний, руководителей бизнеса, государственные структуры и бизнес-сообщества.

В программе — кейсы региональных и федеральных компаний, эффективные методиками работы с персоналом и трендовые темы для HR, руководителей, маркетологов.