Екатеринбуржцев приглашают на старинный праздник и медовую ярмарку

Старинный русский праздник День Всемилостивого Спаса, называемый в народе Медовый Спас, отмечается 14 августа. Традиционно в этот день на Руси освящали мед свежего сбора.

Старинный праздник Всемилостивого Спаса появился еще в XII веке при великом князе Андрее Боголюбском. До революции специально к этому дню заготавливали мед самых разных сортов: от василькового — до липового. Его приносили в храм, где во время праздничного богослужения совершался особый чин освящения меда. Сегодня эти традиции возрождаются.

В Ново-Тихвинском монастыре (ул. Зеленая Роща, 1) 14 августа пройдет медовая ярмарка, на которой можно найти:

свежий душистый мед разных сортов: от светлого, почти белого липового до золотисто-янтарного меда из белой акации и даже кориандра;

очень полезный алтайский мед с облепихой, малиной, живицей, женьшенем, клюквой, маральим корнем, эхинацеей – более 20 видов;

медовые бальзамы, сбитни, сиропы.

В этот день особенная служба будет в храме Всемилостивого Спаса (район Елизавет), который отмечает свой престольный праздник. В честь праздника после службы будет совершен крестный ход, на котором всех щедро покропят святой водой. А потом угостят ароматным только что освященным медом. Храм находится по адресу ул.Бисертская, 12а.