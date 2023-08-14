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Екатеринбуржцев приглашают на старинный праздник и медовую ярмарку

Екатеринбуржцев приглашают на старинный праздник и медовую ярмарку
Иллюстрация: Предоставлено организаторами

Старинный русский праздник День Всемилостивого Спаса, называемый в народе Медовый Спас, отмечается 14 августа. Традиционно в этот день на Руси освящали мед свежего сбора.

#НОВОСТИ

Старинный праздник Всемилостивого Спаса появился еще в XII веке при великом князе Андрее Боголюбском. До революции специально к этому дню заготавливали мед самых разных сортов: от василькового — до липового. Его приносили в храм, где во время праздничного богослужения совершался особый чин освящения меда. Сегодня эти традиции возрождаются.

В Ново-Тихвинском монастыре (ул. Зеленая Роща, 1)  14 августа пройдет медовая ярмарка, на которой можно найти:

  • свежий душистый мед разных сортов: от светлого, почти белого липового до золотисто-янтарного меда из белой акации и даже кориандра;
  • очень полезный алтайский мед с облепихой, малиной, живицей, женьшенем, клюквой, маральим корнем, эхинацеей – более 20 видов;
  • медовые бальзамы, сбитни, сиропы.

В этот день особенная служба будет в храме Всемилостивого Спаса (район Елизавет), который отмечает свой престольный праздник. В честь праздника после службы будет совершен крестный ход, на котором всех щедро покропят святой водой. А потом угостят ароматным только что освященным медом. Храм находится по адресу ул.Бисертская, 12а.

Справка DK.RU

 
Праздник Всемилостивого Спаса был установлен в честь чудесной победы святого князя Андрея Боголюбского в 1164 году: он победил вражеские племена, выставив перед войском икону Богородицы и крест Христов. В этот день совершается красивый обряд поклонения кресту, который выносится в центр храма. Кроме того, традиционно в праздник Всемилостивого Спаса освящают мед нового сбора.
 

 

Автор: Мария Смирнова
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