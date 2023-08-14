Банк Уралсиб проводит акцию «Кешбэк за СБП и регистрацию бизнеса»

Банк Уралсиб запустил акцию для новых бизнес-клиентов «Кешбэк за СБП и регистрацию бизнеса». Период проведения акции — с 17 июля по 30 ноября 2023 г.

Для участия в акции необходимо стать участником акции «Программа лояльности для клиентов малого бизнеса» и выполнить одно условие на выбор или оба сразу (в этом случае бонусные баллы суммируются):

Зарегистрировать свой бизнес через сервис reg.uralsib.ru , открыть расчетный счет в Банке Уралсиб в период с 17 июля по 30 сентября 2023 года и совершить операции на сумму не менее 10 тыс. руб. за месяц. Кешбэк при выполнении условия будет начислен единоразово в размере 10 тыс. баллов.

, открыть расчетный счет в в период с 17 июля по 30 сентября 2023 года и совершить операции на сумму не менее 10 тыс. руб. за месяц. Кешбэк при выполнении условия будет начислен единоразово в размере 10 тыс. баллов. Открыть расчетный счет в Банке Уралсиб в период с 17 июля по 30 сентября 2023 г. и подключить услугу «СБП для бизнеса». Кешбэк при выполнении этого условия будет начисляться в течение трех календарных месяцев с даты подключения услуги — в размере удержанной банком комиссии по операциям с использованием СБП, не более 5 тыс. баллов за каждый месяц.

Баллы начисляются и отражаются на бонусном счете участника в «Уралсиб Бизнес Онлайн» в срок до последнего числа следующего месяца. Один бонус равен одному российскому рублю.

Более подробно об акции на сайте Банка Уралсиб, по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1334 банкомата и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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