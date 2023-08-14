Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.08
98,20
107,97
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб проводит акцию «Кешбэк за СБП и регистрацию бизнеса»

Банк Уралсиб проводит акцию «Кешбэк за СБП и регистрацию бизнеса»
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Банк Уралсиб запустил акцию для новых бизнес-клиентов «Кешбэк за СБП и регистрацию бизнеса». Период проведения акции — с 17 июля по 30 ноября 2023 г.

#НОВОСТИ

Для участия в акции необходимо стать участником акции «Программа лояльности для клиентов малого бизнеса» и выполнить одно условие на выбор или оба сразу (в этом случае бонусные баллы суммируются):

  • Зарегистрировать свой бизнес через сервис reg.uralsib.ru, открыть расчетный счет в Банке Уралсиб в период с 17 июля по 30 сентября 2023 года и совершить операции на сумму не менее 10 тыс. руб. за месяц. Кешбэк при выполнении условия будет начислен единоразово в размере 10 тыс. баллов.
  • Открыть расчетный счет в Банке Уралсиб в период с 17 июля по 30 сентября 2023 г. и подключить услугу «СБП для бизнеса». Кешбэк при выполнении этого условия будет начисляться в течение трех календарных месяцев с даты подключения услуги — в размере удержанной банком комиссии по операциям с использованием СБП, не более 5 тыс. баллов за каждый месяц.

Баллы начисляются и отражаются на бонусном счете участника в «Уралсиб Бизнес Онлайн» в срок до последнего числа следующего месяца. Один бонус равен одному российскому рублю.

Более подробно об акции на сайте Банка Уралсиб, по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1334 банкомата и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
Самое читаемое
  • Независимый российский рейтинг HR-специалистов TOP-50 HR начал прием заявокНезависимый российский рейтинг HR-специалистов TOP-50 HR начал прием заявок
  • «Зеленый город — это прямой запрос населения»: что посмотреть на «Екатеринбург – 300»«Зеленый город — это прямой запрос населения»: что посмотреть на «Екатеринбург – 300»
  • Студентам-целевикам медицинских направлений в Свердловской области увеличили размер выплатСтудентам-целевикам медицинских направлений в Свердловской области увеличили размер выплат
  • Мэрия Екатеринбурга грозит забрать у девелоперов часть площадокМэрия Екатеринбурга грозит забрать у девелоперов часть площадок
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.