В Свердловской области прошла ярмарка с четырехсотлетней историей

В эти выходные в Ирбите прошла ежегодная ярмарка. Теперь она дань традиции, ведь когда-то Ирбит, находясь на пересечении торговых путей, принимал гостей со всего мира.

В этом году исполняется 380 лет с того года, как Ирбитская ярмарка прошла в первый раз. Сейчас это один из брендов Урала с почти 400-летней историей.

«Ирбитская ярмарка на сегодняшний день — один из брендов нашей страны. Событие — это не просто развлекательное мероприятие, это наша история. Ирбитская ярмарка даёт возможность рассказать подрастающему поколению о нашем крае, традициях», — сказал Евгений Куйвашев, цитирует губернатора департамент информационной политики региона.

На ярмарке были традиционно представлены работы мастеров народных промыслов и ремёсел, предметы быта и кулинарные изделия. В том числе продукция, представленная в чайном квартале — это новый, расширенный формат чайной улицы, традиционно работающей на ярмарке. Кроме того, в рамках Ирбитской ярмарки в 2023 году проходит Фестиваль «Город мастеров» — выставка народных художественных промыслов.

Ярмарки в Ирбите проводятся с 1643 года. В современных реалиях уникальное событие получило вторую жизнь. Ожидается, что в этом году Ирбитскую ярмарку посетят 47 тысяч гостей, её участниками стали порядка 900 представителей 21 региона России.

Кроме того, на ярмарке презентовали проект нового здания Ирбитского музея мотоциклов — уникального туристического объекта. Часть экспозиции уникального музея сегодня была выставлена для гостей Ирбитской ярмарки.

Архивная служба Свердловской области на ярмарке представила сборник публикаций «Ярмарка в Ирбите. 380 лет истории...». Уникальность издания заключается в сочетании и сопоставлении фактов об истории ярмарки на основе документов архивов Свердловской области, материалов Ирбитского историко-этнографического музея и исследований краеведов.

Ирбитская ярмарка — это социально-культурный феномен которой изучается не только архивистами, но и историками, краеведами. Да и сам город представляет интерес с точки зрения исторического наследия.

В колонке на DK.RU об этом рассуждает старший научный сотрудник лаборатории исторической географии и регионалистики ТюмГУ, преподаватель магистратуры «Концептуальная урбанистика», руководитель гранта РФФИ, посвященного исследованию культурных ландшафтов Зауралья, Федор Корандей.

«По своему историческому значению Ирбит не менее важен, чем Екатеринбург, Тюмень, Тобольск и Томск. В XVIII-XIX вв. все они были важными узлами купеческой Сибири, частями одной системы, и, в общем, примерно одного ранга — не деревни, а настоящие города, с городским образом жизни и буржуазией», — отмечает исследователь.

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