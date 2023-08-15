Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.08
98,20
107,97
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через Mir Pay

Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через Mir Pay
Иллюстрация: Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает своим бизнес-клиентам сервис оплаты покупок в онлайн-магазинах через Mir Pay. Данная функция автоматически доступна всем клиентам с подключенным интернет-эквайрингом Уралсиба.

#НОВОСТИ

Сервис позволяет покупателям – владельцам карты «Мир» оплачивать онлайн-покупки с помощью устройств с Android от версии 7.0 и выше. Нужно просто скачать приложение Mir Pay, добавить в него карту «Мир», и при покупке в интернет-магазине с мобильного устройства – нажать на кнопку Mir Pay на странице оплаты и подтвердить платеж в приложении. Вводить данные банковской карты на платежной платформе не требуется.

Платежи безопасны – реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется зашифрованный цифровой код – токен.

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
Самое читаемое
  • «Зеленый город — это прямой запрос населения»: что посмотреть на «Екатеринбург – 300»«Зеленый город — это прямой запрос населения»: что посмотреть на «Екатеринбург – 300»
  • Независимый российский рейтинг HR-специалистов TOP-50 HR начал прием заявокНезависимый российский рейтинг HR-специалистов TOP-50 HR начал прием заявок
  • Генпрокуратура потребовала изъять часть активов бизнесмена Малика ГайсинаГенпрокуратура потребовала изъять часть активов бизнесмена Малика Гайсина
  • Налоги, экологи и совместное продвижение. Насущные вопросы туристического бизнесаНалоги, экологи и совместное продвижение. Насущные вопросы туристического бизнеса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.