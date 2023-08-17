Развитие сети и лидерство в отраслевых рейтингах. Как «ЧелИндЛизинг» встречает 20-летие

В этом году «ЧелИндЛизинг» отмечает юбилей. 20 лет компания идет рука об руку со своими клиентами и демонстрирует высокий профессионализм в решении самых разнообразных задач.

О том, с какими финансовыми результатами и итогами «ЧелИндЛизинг» подошел к юбилею — в интервью Ольги Майшевой, руководителя филиала «ЧелИндЛизинга» в Екатеринбурге.

20 лет — это внушительный возраст и для человека, а для компании — тем более. Давайте вспомним, с чего начинался «ЧелИндЛизинг» 20 лет назад и каким он стал к настоящему моменту?

— Начнем с того, что «ЧелИндЛизинг» является «дочкой» ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». В 2003 г. руководством банка и было принято решение о создании юридического лица, которое занималось бы оказанием лизинговых услуг. Дело в том, что к тому времени лизинг как раз набирал популярность — им пользовалось все больше и больше компаний.

Тогда за это направление отвечало всего два человека — Кирилл Абросимов и Таисия Зотова. Через год к «ЧелИндЛизингу» присоединились еще два сотрудника, в 2005 — еще два. К 15-летию компании в штате было уже два десятка человек. В 2021 г. новый генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Сергей Байль взял курс на расширение сети. 20-летие компания встречает уже с четырьмя филиалами: в Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске, весной этого года состоялось открытие филиала в Уфе.

За 20 лет работы «ЧелИндЛизинг» стал одной из самых динамично развивающихся лизинговых компаний Челябинской области, что подтверждает ежегодный рейтинг DK.RU. Кроме того, компания уже несколько лет подряд входит в топ-5 лизинговых компаний Урала и Западной Сибири.

Клиенты «ЧелИндЛизинга» — и начинающие предприниматели, и крупные производственные холдинги. Объединяет их с «ЧелИндЛизингом» одно: стремление к развитию и росту. Какие бы вызовы ни бросали обстоятельства, принципы работы компании остаются неизменными — прежде всего это уважение к клиентам, их интересам и бизнесу, особое внимание уделяется качеству прохождения сделок.

Расскажите о ключевых показателях компании на текущий момент?

— Доля иногородних клиентов в лизинговом портфеле за последние годы увеличилась почти вдвое: с 15% до 25%. Величина лизингового портфеля на начало июля 2023 г. составила более 14 млрд руб. Наша компания не фокусируется только на одном направлении деятельности. Сейчас большую долю в портфеле организации занимают сделки по лизингу оборудования, но помимо него, мы предлагаем клиентам оформить в лизинг легковой и грузовой транспорт, спецтехнику, жилую и нежилую недвижимость.

Как за 20 лет Вы стали удобнее для клиентов? Какие процессы переведены «в цифру»?

— С каждым годом мы подписываем все больше и больше договоров посредством электронного документооборота. Это удобно, быстро и просто для самих клиентов. Уже более 70% сделок проходят процедуру подписания с использованием программы ЭДО.

За 20 лет страна пережила не один кризис. Что помогало выходить вам из трудных экономических ситуаций?

— Опыт нашей команды позволил не только выстоять в условиях пандемии и финансового кризиса, но и стать сильнее. Наша миссия - помогать развивать бизнес своим клиентам. А если успешно развиваются наши клиенты, то успешно развиваемся и мы.

Заявления о клиентах — не голословные. В прошлом году, к примеру, поддержка была отнюдь не лишней для наших клиентов. Совместно с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» мы продолжали финансирование уже начатых проектов. Все оплаты по уже заключенным договорам поставки осуществлялись четко в срок. Кроме того, по всем ранее профинансированным договорам лизинга, в рамках которых имущество было полностью оплачено поставщику, мы сохранили ставку. Также большую роль в развитии компании играет диверсификация рисков.

Существует мнение, что ни одна крупная компания не может существовать без некой социальной миссии. Расскажите о благотворительной деятельности «ЧелИндЛизинга»?

— Обычно подарки получают именинники, но в свой юбилей мы хотим сделать так, чтобы подарки получили те, кому это особенно нужно — подопечные благотворительного фонда «Подарок Ангелу».

Для привлечения внимания к главной цели фонда, а именно помощи детям с ДЦП, наша компания на весь период акции меняет дизайн своего логотипа, используя Доброшрифт. Это уникальный шрифт, созданный из прописей 33 детей с ДЦП. Каждая буква — это результат долгой реабилитации. Чтобы написать слово «Спасибо!» детям с ДЦП требуется 60 минут.

Для поддержки детей, мы объявляем акцию «Добрый лизинг», она продлится до конца сентября с целью сбора денежных средств к Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом. В течение всего периода мы будем направлять по 1 тысяче рублей с каждого заключенного договора на благотворительность.

Кроме того, уже несколько лет мы сотрудничаем с Детской Дворовой Хоккейной Лигой, обеспечивая ребят необходимой экипировкой. Многие дети испытывают любовь к хоккею, но по разным причинам далеко не у всех из них есть возможность заниматься этим видом спорта в специализированных школах. Помощь компании, регулярные занятия и упорный труд –– это их шанс попасть в профессиональный спорт.

Какое будущее у лизинговых услуг?

— Лизинг способствует модернизации и созданию новых производственных мощностей, снижению издержек производства и торговли, а значит – планомерному развитию и привлечению инвестиций, что само по себе значимо для роста российской экономики. И в этой ситуации нужно сотрудничать с надежным, ответственным и стабильным партнером. Производственные компании это прекрасно понимают, поэтому чаще обращаются к нам с заказами на поставку оборудования.

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