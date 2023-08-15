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Быстро и удобно. УБРиР запускает экспресс-кредит «Лёгкий» для малого и среднего бизнеса

Быстро и удобно. УБРиР запускает экспресс-кредит «Лёгкий» для малого и среднего бизнеса
Иллюстрация: УБРиР

УБРиР запускает новый экспресс-кредит «Лёгкий» для малого и среднего бизнеса — без выезда специалиста на место ведения бизнеса и с минимальным пакетом документов.

#НОВОСТИ

У экспресс-кредита «Лёгкий» немало преимуществ.

Быстрое решение. УБРиР гарантирует оперативное рассмотрение заявок на кредит и принятие решения в срок до 3 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов. Благодаря этому предприниматели могут быстро получить необходимые финансовые ресурсы для развития бизнеса.

Минимум документов. Для получения экспресс-кредита «Лёгкий» требуется минимальный пакет документов — без справок из банков и налоговой. Это делает процесс оформления простым и удобным.

Гибкие условия. Размер кредита варьируется от 700 тыс. рублей до 5 млн рублей без залога и от 700 тыс. рублей до 10 млн рублей с залогом. Срок предоставления заёма — до 3 лет, благодаря чему клиенты могут планировать свои финансовые обязательства на более длительный период.

Широкий круг заявителей. Экспресс-кредит «Легкий» доступен  для малого и среднего бизнеса, чья выручка за последние 12 месяцев составляет не более 1 миллиарда рублей (без НДС).

Цель кредита — пополнение оборотных средств или приобретение основных средств (за исключением недвижимого имущества).

Экспресс-кредит «Лёгкий» разработан специально для поддержки малого и среднего бизнеса, который играет важную роль в экономике. Мы понимаем, что время — это деньги, особенно для предпринимателей, поэтому значительно упростили процедуру получения кредита. Заём можно использовать как для финансирования текущих операций, так и для приобретения основных средств, необходимых для ведения бизнеса, его модернизации и повышения конкурентоспособности, — отмечает директор Центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин.

Подать заявку на получение экспресс-кредита «Лёгкий» можно на сайте УБРиР или в любом его отделении.

Реклама. Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Автор: Гринина Ирина
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