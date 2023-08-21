Выучить иностранный язык во взрослом возрасте. На что обращать внимание в первую очередь

Топ сложностей, с которыми сталкиваются взрослые при изучении иностранного языка, способы их решения и мифы, которые важно отбросить еще до старта обучения.

Владение иностранным языком — это не только саморазвитие, но и эффективный способ открыть для себя новые возможности в трудоустройстве, выборе места жительства, обучении и т.д. Знание языка позволяет быстрее снять социальные и культурные барьеры, быстрее договориться с партнером и выстроить взаимоотношения.

Начинать учить иностранный язык можно в любом возрасте, но у каждой возрастной группы есть свои особенности. При обучении взрослых необходимо учитывать культурный и языковой бэкграунд: если человек всю жизнь учил европейские языки, взяться, например, за китайский ему будет сложно. Однозначным плюс для взрослых — наличие богатого опыта в обучении. Согласно исследованиям нейролингвистов, нейронные связи не образуются из ниоткуда, а «присоединяются» к уже существующим нейронам. Но есть и сложности, например, произношение. У детей артикуляционный аппарат быстро адаптируется к непривычному, взрослым при постановке звуков приходится труднее. Однако главное, как всегда, — практика, она должна быть регулярной.

Какой язык учить?

Конечно, самым распространенным и практичным языком является английский, в последнее время очень востребованы также корейский и китайский языки. Выбирать нужно всегда с учетом истинных целей и желаний человека.

Если вы учите иностранный язык для будущего переезда, помимо сложностей его освоения всегда учитывайте, насколько ценности страны совпадают с вашими, так как, когда вы проникнетесь ее культурой, несовпадение может вызывать негативные эмоции. У каждой страны есть свои особенности, это стоит принять во внимание на старте обучения.

Рассмотрим сложности, которые возникают при изучении, и способы с ними справиться:

1. «Ступор». Иногда ученик может застопориться на каком-то правиле грамматики

Решение: отдохнуть, отвлечься. И дать мозгу время усвоить информацию и разложить всё по полочкам. Отложить оказавшееся сложным правило и вернуться к нему через пару дней, наверняка оно уже не будет казаться настолько непостижимым.

2. Не запоминаются слова

Решение: учить слова в контексте. Составить и записать пять разных предложений с каждым новым словом, учить не только слово, но и речевые обороты, фразы, в которых оно используется, читать на изучаемом языке.

3. Пропадает мотивация

Решение: найти точки соприкосновения изучаемого языка и личных интересов. Смотреть видео, разбирать любимые песни, читать статьи, найти друга по переписке на новом для себя языке или подписаться на интересных блогеров. Также нужно помнить, что мотивация в первую очередь зависит от цели. Чем желаннее цель, тем больше мотивации.

4. «Не хватает времени»

Решение: сделать иностранный язык частью жизни, скорректировать режим дня.

Давайте представим, что вы решили выделить один час в день на изучение языка. Найти целых 60 свободных минут взрослому человеку часто очень сложно. Поэтому изучение можно разделить: заниматься аудированием в дороге, повторять грамматику или изучать карточки с новыми словами во время обеда, дома — читать или смотреть видео.

Также существует немало мифов про изучение иностранных языков. Попробуем развеять некоторые из них:

Миф 1: «Нет предрасположенности к языкам»

На начальном этапе всегда тяжело, это надо принять и не сравнивать себя с людьми, у которых уже есть база. При изучении языка нужно дать мозгу время настроиться. Чем больше вы занимаетесь, тем быстрее мозг будет обрабатывать новые знания.

Миф 2: «Нужно зубрить новые слова»

Таким методом вы только отправите слова в пассивный запас: встретив в речи, вы поймете их, но вряд ли сможете использовать при говорении. Чтобы «закинуть» слова в активный запас, нужно как можно чаще употреблять их в речи. Поэтому эффективнее составлять предложения с новым словом, чем просто повторять его 50 раз.

Миф 3: «Преподавать язык должен носитель»

Носители зачастую понимают некоторые особенности языка интуитивно, и то, что для них само собой разумеющееся, ученику может быть совершенно непонятно. Носитель (если он не филолог) не сможет объяснить многие нюансы, поскольку просто не видит в этом необходимости. Зато такой преподаватель обладает хорошими знаниями фонетики, актуальной лексики и «живой речью».

Как же выбрать школу иностранных языков?

При выборе школы стоит обратить внимание на несколько моментов:

Открытость к различным методикам преподавания — это поможет подобрать оптимальную для вас и сделает занятия максимально эффективными.

Наличие действующей лицензии — это дает определенные гарантии и право на получение налогового вычета.

Преподавательский состав — преподаватель должен иметь лингвистическое или педагогическое образование, в идеале — проходить стажировки и иметь международные сертификаты.

Отношение коллектива школы к ученикам — поддержат добрым словом, помогут преодолеть страх, который может возникнуть при изучении, и сомнения, что что-то не получится.

Что же касается использования компьютерных технологий — это, несомненно, плюс, но они не должны быть «мишурой», скрывающей недостаточный уровень преподавания.

Поверьте, новый язык способен открыть для вас новый и очень интересный мир! В нашем Лингвистическом клубе «Магеллан» много преподавателей, которые способны показать этот мир вам и подобрать методику обучения, подходящую именно вам.

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