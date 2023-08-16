Сразу три проекта «УГМК-Застройщик» стали призерами федерального конкурса ТОП ЖК–2023

Жюри отметило архитектурную подсветку, паркинги, входные группы и подъезды новостроек Екатеринбурга, которые уже не раз получали высокие оценки экспертного сообщества.

Три награды завоевали проекты компании «УГМК-Застройщик». Таковы итоги летнего этапа федерального градостроительного конкурса ТОП ЖК–2023, который призван выявить лучшие проекты страны и способствовать их масштабированию.

Всего на конкурс от застройщиков поступило 672 заявки в 12 номинациях. Из них до экспертной оценки были допущены 352 заявки от 137 застройщиков, представляющих 48 регионов России. Оценивались объекты по многим параметрам. Среди них — дворовое пространство, озеленение и ландшафтный дизайн, создание условий для занятий спортом и многое другое.

Организаторы отметили, что география конкурса сегодня резко расширяется, победителями становятся компании из разных городов страны. Застройщики начали обращать внимание не только на квадратные метры, но и на повышение комфорта и уюта для проживающих, сохранение окружающей среды, на подъезды и тротуары.

По результатам профессионального состязания серебряным призером в номинации «Лучший подземный паркинг» стал жилой квартал «Нагорный», таким образом, пополнив количество наград на федеральном уровне. На протяжении трех лет подряд жилой квартал становился победителем в федеральном градостроительном конкурсе новостроек «ТОП ЖК» и финалистом «UrbanAwards».

В этот раз конкурсная комиссия отметила в проекте теплый поземный паркинг, спуститься в который можно с любого этажа дома, при этом не выходя на улицу. Подземное пространство предоставляет множество дополнительных удобств для жителей. Это распознавание автомобильных номеров и автоматическое открытие шлагбаума, фотофиксация всех машин на въезде и выезде, где видно номер и автомобиль, бесплатный WI-FI и приятная музыка на всей территории. Кроме того, в паркингеесть специальные продуктовые тележки, которые значительно облегчают переноску тяжелых пакетов из автомобиля до квартиры.

Бронзу в федеральном конкурсе завоевал еще один легендарный комплекс — «Макаровский» в номинации «За лучшую входную группу и подъезд в домах класса бизнес и выше». В просторных холлах ЖК размещены мягкие гостевые зоны для общения и отдыха. Здесь же предусмотрены отдельные помещения для колясок и спортивного инвентаря со специальной системой хранения, а также расположен душ для собак. На ресепшн всегда присутствует сотрудник консьерж-службы, готовый помочь в решении бытовых вопросов резидентов в режиме 24/7: от заказа воды, химчистки одежды до ухода за домашним питомцем во время отъезда резидентов.

Еще одно третье место эксперты присудили жилому району «Изумрудный бор» за лучшую архитектурную подсветку, которая подчеркивает архитектуру зданий, делая фасад ярким, цельным и привлекательным. Прототипом освещения послужил фасад Версальского дворца в Париже.

Для нас очень значимо получить высокую оценку экспертного сообщества, — отмечает директор АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов. — Это знак не только профессиональных достижений компании, но и повышения удобства и комфорта жителей, улучшения качества городской среды. Мы не стоим на месте, а продолжаем искать лучшие решения. Ведь то, что было актуально еще несколько лет тому назад, становится уже в определенном смысле обыденным. Поэтому Екатеринбург должен не только соответствовать трендам, но и задавать их. Это касается красивой архитектуры, инженерных решений, материалов строительства, транспортной доступности, наличия парковочного пространства, зеленых дворов, жизненно важной инфраструктуры. Каждый нюанс служит на благо наших жителей.

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