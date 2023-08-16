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Стартовал общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб

Стартовал общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб
Иллюстрация: Freepik.com

Он стартовал 10 августа. Это первый подобный акселератор в РФ, он направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес российских банков инновационных решений на базе финтех-стартапов.

#НОВОСТИ

Партнером акселератора выступил Банк Уралсиб, который имеет многолетний опыт работы с инновациями в таком формате.

Мы благодарны АРБ за поддержку предложения Банка Уралсиб и запуск программы акселератора. Ключевая цель здесь – помочь банкам любого уровня получить доступ к инновациям. Акселерация нужна, чтобы подготовить инновационный продукт к использованию. Именно акселератор даст возможность проектам презентовать свои решения сразу десяткам банков и получить интересные заказы, – отметил Председатель Комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли, директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Гришин.

Акселератор – это площадка, на которой встречаются банки, представляющие свои запросы и потребности в части инноваций, и компании, которые презентуют здесь инновационные проекты в финтех-сфере. Основным форматом отбора проектов станут дискуссии и питч-сессии, на которых представители инновационных стартапов смогут продемонстрировать потенциал и привлекательность своих идей и разработок перед широкой аудиторией банков-заказчиков. Наиболее зрелые проекты получат возможность пилотирования стартапов непосредственно в банках – акселератор дает возможность компаниям-победителям получить на эти цели до 10 миллионов рублей. Благодаря этому, помимо тестирования своих продуктов в реальной среде, стартапы получают ресурсы для дальнейшего развития, а также поддержку и профессиональную экспертизу в решении сложных задач.

Прием заявок в Первый межбанковский акселератор открыт, он продлится до 20 сентября 2023 года, а финальный этап запланирован на ноябрь текущего года. Подать заявку на участие, стать партнером или экспертом можно на сайте.

Оператор программы – Ассоциация «Финтех Старт». Она помогает финтех-экосистеме России развиваться и оказывает поддержку стартапам и инновациям. Организация реализует различные программы и инициативы для внедрения стартапов в банки и корпорации в России и СНГ.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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