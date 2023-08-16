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ПСБ наградил победителей национального рейтинга «Лидерство на гражданских рынках-2022»

ПСБ наградил победителей национального рейтинга «Лидерство на гражданских рынках-2022»
Иллюстрация: upz.ru

Церемония прошла в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». В этот раз на первую ступень пьедестала поднялся Уральский приборостроительный завод.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

ПСБ и компания «Иннопрактика» объявили победителей национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских рынках». Как рассказали в пресс-службе банка, в этот раз на первую ступень пьедестала поднялся Уральский приборостроительный завод, который по итогам прошлого рейтинга занимал второе место. На втором месте разместился новый участник ТОП-10 рейтинга — московское научно-производственное предприятие «Торий». Третье место занял Муромский приборостроительный завод.

Церемония награждения прошла в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» на заседании Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле. Награды победителям вручил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Итоги нашего исследования показали нарастание процессов диверсификации — обеспечивая возросший государственный оборонный заказ, компании одновременно продолжают наращивать промышленные мощности, запускать новые перспективные проекты, а также усиливают работу в сфере выпуска продукции гражданского назначения. С каждым годом в рейтинге диверсификации мы видим успешные проекты все большего числа предприятий, тройка лидеров ежегодно меняется, появляются новые участники. Я рад поздравить победителей этого года и пожелать всем участникам рейтинга успеха на пути обеспечения технологического суверенитета страны, — сказал Петр Фрадков.

В 2022 году число компаний, которые имеют в своем портфеле долю продукции гражданского назначения выше 30%, выросло до 29% от общего числа участников исследования. В первую десятку предприятий, продемонстрировавших в 2022 году наиболее значительные успехи направлении диверсификации, вошли компании из Санкт-Петербурга, Московской, Брянской, Свердловской, Рязанской, Владимирской и Оренбургской областей. ТОП-10 сформировали следующие предприятия: завод «Универсалмаш», брянский завод «Снежеть», «Государственный Рязанский приборный завод», «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», «Научно-исследовательский институт прикладной химии», «Производственное объединение «Стрела», «Моринформсистема-Агат-КИП».

Справка DK.RU

 
Национальный рейтинг «Лидерство на гражданских рынках» — результат масштабной системной работы по анализу текущего состояния и процессов развития оборонно-промышленного комплекса России. Эксперты ПСБ и компании «Иннопрактика» анализируют экономическое состояние организаций этого направления, их устойчивость на рынке и финансовые процессы. На основе такой информации составляется рейтинг, в котором оцениваются статистические данные, касающиеся выручки от производств гражданского направления.
 

 

Автор: Елизавета Порошина
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