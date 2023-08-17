Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 13% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий.

Во второй месяц — та же ставка действует при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.

С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 10% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.

Изменение коснется как новых, так и действующих карт.

Более подробно о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» или «ФК Краснодар» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.

**При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1334 банкомата и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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