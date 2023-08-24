Предрейсовые медосмотры водителей компаний: как сэкономить время и бюджет?

С 1 сентября 2023 г. в силу вступает Федеральный закон № 629-ФЗ, который закрепляет возможность водителей проходить медосмотр с помощью специальных медицинских комплексов, вместо осмотра у медика.

Организовать ежедневный мониторинг здоровья сотрудников можно с помощью электронной системы медицинских осмотров «Телемедтест». Это аппаратно-программный комплекс, для подключения которого нужен стол, стул, доступ к питанию и интернету. Он оснащен сенсорным экраном, удобным и понятным интерфейсом. Телемедтест измеряет давление, частоту сердечного ритма, температуру тела, определяет пары алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также идет видеозапись психомоторного состояния водителя, анализ концентрации внимания, проводится сбор и анализ жалоб. Время осмотра занимает в среднем две минуты.

Данные измерений и видеозапись осмотра передаются в единый медицинский центр. Если все показатели в норме, врач дистанционно принимает решение о допуске водителя на рейс. После этого терминал распечатывает талон-допуск, заверенный электронной подписью, и водитель вклеивает его в свой путевой лист.

Применение дистанционных осмотров может помочь предприятию решить несколько проблем и преимущественно сосредоточиться на следующих аспектах:

Удобство и экономия времени : переход к дистанционным осмотрам позволяет водителям проходить медицинские осмотры без необходимости посещать медицинские учреждения лично. Время на осмотр сотрудника сокращается с 15 до 2 минут. Это удобно для предприятий, которым необходимо выпускать на линию одновременно более пяти водителей, а не создавать из них очередь. Снижение затрат : традиционные методы осмотра требуют финансовых ресурсов на содержание медкабинета, посещение медицинских учреждений и оплату услуг врачей. С дистанционными осмотрами предприятие экономит до 67% бюджета. Стоимость одного медосмотра водителя при этом снижается до 20 руб.* Гибкость расписания : дистанционные осмотры позволяют предприятиям самостоятельно планировать график работы водителей. Телемедтест доступен круглосуточно, что удобно при сменном графике работы. Возможна дополнительная интеграция с электронными путевыми листами для допуска на осмотр за 15 минут до выхода на рейс. Безопасность и соблюдение требований : при осмотрах на аппарате соблюдаются все необходимые медицинские протоколы и требования. Врачи в дистанционном формате проводят осмотры в реальном времени и принимают решение о допуске, основываясь на проведенных измерениях. Решение о допуске скрепляется усиленной электронной подписью. Быстрый доступ к результатам : в случае дистанционных осмотров результаты могут быть быстро получены и переданы предприятию. Это позволяет оперативно реагировать на любые потенциальные проблемы и принимать соответствующие меры без задержек.

Таким образом, использование Телемедтеста для дистанционных проверок на предприятиях может значительно улучшить безопасность и эффективность предрейсовых осмотров водителей. Аппарат Телемедтест можно бесплатно протестировать на своем предприятии и оценить все преимущества его эксплуатации. Компания работает по всей территории РФ.

ООО «Технология-Тюмень»:

Адрес: г. Тюмень, 3 км Старого Тобольского тракта, 6/2, тел.:+7 (3452) 518-094

www.telemed.tt-72.ru

*по данным внутреннего маркетингового исследования ООО «Технология-Тюмень» — анализ стоимости разового посещения врача для получения справки из поликлиники и стоимости осмотра на аппарате «Телемедтест».

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