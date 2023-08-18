Чем обернется повышение ключевой ставки для вкладчиков

Недавно Банк России на внеочередном заседании совета директоров резко увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12%. Как это повлияет на жизнь вкладчиков — на DK.RU.

В какой валюте хранить сбережения, есть ли смысл класть средства на депозиты — на эти и другие вопросы ответила управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

Валентина Жильцова:

— Решение регулятора является понятной реакцией на текущую ситуацию в экономике и попыткой снизить влияние проинфляционных факторов. Для вкладчиков рост ключевой ставки предсказуемо означает увеличение процентов по сберегательным продуктам. Мы рекомендуем использовать этот период как возможность выгодно вложить свои средства.

Банки уже активно начали корректировать свои условия по сберегательным инструментам. По нашей оценке, доходность вкладов повысится в среднем на 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по «коротким» продуктам. Также возможно увеличение доходности по долгосрочным депозитам, что будет для клиентов хорошей возможностью зафиксировать высокую ставку на длительный период.

ВТБ с 17 августа уже предложил вкладчикам доходность до 11% годовых. Максимальные проценты клиенты получат при размещении средств через дистанционные каналы и выборе опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. Минимальная сумма по продукту составляет 10 тыс. руб. при размещении средств через интернет-банк или в банкомате и 50 тыс. руб. — в офисах банка.

По нашей статистике, размещать средства россияне предпочитают в среднем на полгода — это характерно и для всей России, и для Среднего Урала в частности. В основном, вклады для вложения средств выбирают женщины: на таких клиентов приходится 57% открытых в банке депозитов за последнее время. Средний чек одного депозита в нашем регионе составляет 370 тысяч рублей.

Вечный вопрос, когда речь идет о сбережениях — в какой валюте хранить?

Сегодня очевидно, что главный способ размещения денег — рублевый депозит. Еще в начале августа, после предыдущей корректировки ключевой ставки, число запросов на размещение свободных средств или продление ранее оформленных вкладов у нас кратно.

Этот тренд мы фиксировали и на федеральном, и на региональном уровне — в Свердловской области в первые дни августа спрос на рублевые вклады вырос на 80% по сравнению с предыдущей декадой. По числу новых вкладных счетов среди клиентов банка по стране Средний Урал вошел в топ-10 регионов. Важно отметить, что рублевые вклады остаются востребованными даже на фоне изменения курса национальной валюты.

Что касается депозитов в «недружественных» валютах, то их объем предсказуемо будет снижаться. Долю доллара и евро в портфеле будут занимать вклады в мягких валютах — прежде всего, это китайский юань. По нашим прогнозам, доля китайских юаней в валютных сбережениях составит до 26% к концу года, увеличившись более чем в 2 раза с начала 2023 г., и продолжит рост в дальнейшем.

Объем привлеченных банками средств населения по итогам 7 месяцев 2023 в целом по стране превысил 40 трлн руб., увеличившись с начала года на 10%. Улучшение доходности по депозитным продуктам после решения регулятора обеспечит дальнейший рост рынка.