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Банк Уралсиб предлагает сервисы для работы заготовителей металлолома

Банк Уралсиб предлагает сервисы для работы заготовителей металлолома
Иллюстрация: freepik.com

Банк Уралсиб предлагает комплекс расчетных сервисов для компаний – заготовителей металлолома, позволяющих производить моментальные расчеты на карту поставщиков-физических лиц.

#НОВОСТИ

С 1 октября 2023 года законодательством установлен новый порядок расчетов компаний-ломозаготовителей со сдатчиками – выплачивать денежные средства физлицу за металл можно будет только в безналичном порядке (Федеральный закон от 10.07.2023 № 304-ФЗ). Уралсиб подготовил для своих клиентов целый ряд возможностей для организации эффективных безналичных расчетов, позволяющих  рассчитываться со сдатчиками любым удобным способом – с помощью эквайрингового терминала в пункте приема, а также моментальным перечислением средств – с бизнес-карты или счета заготовителя в онлайн-банке, 1С или на странице платежного сервиса:

  • Сервис обратного эквайринга – дает возможность моментального перевода с бизнес-карты на карту физического лица с помощью POS-терминала. Переводы доступны с бизнес-карт «Мир», Mastercard – на карты «Мир», Mastercard, Visa. Номер приемо-сдаточного акта (ПСА) можно вывести в авторизационный чек. Банк Уралсиб предоставляет клиенту настроенный POS-терминал и бизнес-карту «Мир» «Обратный эквайринг». Для настройки и подключения может использоваться также терминал клиента.
  • Сервис B2C – расчеты на карту в пару кликов в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн» или на странице сервиса b2c.uralsib.ru. Переводы доступны 24/7 с бизнес-карт «Мир», Mastercard – на карты «Мир», Mastercard, Visa. Моментальное зачисление средств с возможностью отражения в выписке дополнительных комментариев, указанных при  осуществлении перевода.
  • Сервис А2C – моментальное зачисление на карты физлиц любого банка (по номеру карты) с расчетного счета заготовителя в 1С и других программах учета. Интеграция осуществляется посредством API.

Подробную информацию о сервисах, подключении интернет-эквайринга, а также о других продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Андрей Каяк
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