«Роскосмос» сообщил о крушении станции «Луна-25». Российская лунная программа окончена?

Станция стартовала 11 августа с космодрома Восточный, 17 августа поступили первые снимки спутника Земли, который сделал аппарат. Мягкая посадка на Луну была запланирована на 21 августа.

Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны 19 августа, об этом заявили в «Роскосмосе».

19 августа в соответствии с программой полета «Луны-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Однако в 14:57 мск связь с «Луной-25» прервалась. Поиски аппарата 19 и 20 августа, а также попытки установить с ним связь оказались безрезультатными, — рассказали в «Роскосмосе».

Теперь вопросами выяснения причин потери «Луны-25» займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Напомним, что запуск автоматической станции «Луна-25» стал первой лунной миссией в современной истории России, предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г. Тогда экспедиция закончилась успешно, она доставила на Землю 170 г лунного грунта.

Зонд «Луна-25» запустили 11 августа с космодрома Восточный, 17 августа станция провела съемку лунной поверхности. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что мягкая посадка на Южный полюс спутника Земли должна состоятся с 21 по 24 августа.

«Луна-25» была создана в Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина. Станция весила 1,8 т, комплекс научной аппаратуры — 31 кг.

Один из научных руководителей космических исследований СССР 90-летний академик Михаил Маров попал в больницу после сообщений о крушении станции, писал РБК:

«Луна-25» была последней надеждой увидеть возрождение нашей лунной программы. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это всё тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства Роскосмоса будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить, — добавил Маров.

По словам Марова, Россию рано вычеркивать из лунной гонки:

Необходимо сделать выводы из этого, и очень серьезные. Я думаю, мы не выбыли из лунной гонки. Если руководство «Роскосмоса» примет, с моей точки зрения, разумное решение, то миссию надо в ближайшее время повторить, для этого у нас есть все.

Нынешняя миссия была направлена на поиск воды в Южном полюсе Луны. Кроме того, ранее все аппараты садились на Луну только в приэкваториальной зоне, никто еще не совершал мягкую посадку в полярном регионе Луны.

Аппарата «Луна-25» сражался за статус первого прилунившегося на Южном полюсе объекта с индийской автоматической межпланетной станцией «Чандраян-3». Ее посадка запланирована на 23–24 августа.

С точки зрения науки самая важная задача, если говорить упрощенно, — сесть туда, куда никто не садился. Сейчас все целятся на полярные области, этот район интригует всех в научном сообществе. В экваториальных областях, куда садились ранее, этого нет, — говорил профессор РАН Максим Литвак.

Заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко так прокомментировал потерю станции:

Станции нет. Глубоко задуманный эксперимент не удался. Если учесть, что китайский луноход ходит по обратной стороне Луны и успешно совершает попутные исследования, передает все это на Землю, что можно сказать…Были такие надежды. В смысле науки будем надеяться на «Чандраян-3», который точно должен был в принципе повторить программу «Луны-25», то есть исследовать полярную область, в южной полярной области он будет осуществлять посадку. Посадка и луноход что-то должны дать о южной полярной области, в смысле науки, общей науки, будем надеяться на эти результаты.

Ранее The Wall Street Journal отмечал, что запуск российской межпланетной станции к Луне говорит о намерение Москвы вернуться в космическую гонку:

Запуск зонда на Луну — это символический момент для России как для страны, которая стремится подтвердить свои технологические возможности, достойные мировой державы.

Как пишет РБК, несмотря на крушение аппарата, российская лунная программа продолжается. Запуск «Луны-25» был только частью первого этапа. Программу утвердили в 2018 г., она состоит из трех этапов: «Вылазка», «Форпост» и «База».

Ранее DK.RU рассказывал, что госкорпорация Роскосмос активно работает над созданием аналога МКС —Российской орбитальной станции.