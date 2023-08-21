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Полмиллиарда долгов. Domino's Pizza инициировала банкротство российского бизнеса

Полмиллиарда долгов. Domino's Pizza инициировала банкротство российского бизнеса
Иллюстрация: pxhere.com

Владелец российского бизнеса Domino`s Pizza прекратил инвестиции в Россию весной 2022 г. и планировал продать бизнес. Однако найти покупателя не удалось.

#ИСХОД#НОВОСТИ

DP Eurasia, которая управляет Domino's Pizza в Турции, России, Грузии и Азербайджане, заявила, что прекращает попытки продать бизнес в России. В компании сообщили, что инициировали начало банкротства российского бизнеса. Внешний долг юрлица ООО «Пицца Ресторантс» оценивается в 520 млн руб., пишет «Коммерсант»:

Во все более усложняющейся обстановке холдинговая компания DPRussia вынуждена предпринять этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства, — говорится в пресс-релизе компании.

Весной 2022 г. владелец российского бизнеса Domino`s Pizza прекратил инвестиции в Россию и отказался от роялти от российского бизнеса.

В декабре 2022 г. DP Eurasia заявляла, что рассматривает вариант продажи российского бизнеса.  

Как рассказывал DK.RU, Domino’s Pizza существует с 1960 г. и является второй по величине сетью ресторанов пиццы после Pizza Hut в США. Первый филиал Domino's Pizza в России открылся в 1998 г. в Москве.  В мае 2023 г. DP Eurasia сообщил, что сократили количество точек продаж в РФ до 142. 

Автор: Екатерина Тарханова
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