Бонусные рубли программы «Уралсиб Бонус» можно потратить на железнодорожное путешествие
Банк Уралсиб, совместно с АО «ФПК», запустил опцию для участников программы «Уралсиб Бонус». Бонусные рубли, накопленные на бонусном счете, можно обменять на баллы программы лояльности «РЖД Бонус».
Баллы «РЖД Бонус» можно будет использовать для покупки железнодорожных билетов для себя, своих близких и друзей.
Обмен бонусных рублей доступен в разделе «Бонусы партнеров» в личном кабинете «Уралсиб Бонус». Для обмена потребуется указать количество бонусных рублей для списания и номер участника программы «РЖД Бонус». Конвертировать свои бонусные рубли в баллы «РЖД Бонус» можно как для себя, так и для другого участника, просто указав его номер участника в «РЖД Бонус». Курс обмена – один к одному, минимальная сумма конвертации 100 бонусных рублей «Уралсиб Бонус».
Ознакомиться с условиями обмена можно на сайте программы «Уралсиб Бонус». Подробные условия участия в акции – на сайте банка.
Справка
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