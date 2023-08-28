Бизнес Екатеринбурга может прокачать бизнес бесплатно. Как это сделать?

Рекламное агентство INGROUP разыграет среди предпринимателей Екатеринбурга 300 тыс. руб. на продвижение бизнеса. Победитель сможет прорекламировать свой продукт на разных рекламных носителях.

C 21 августа по 20 сентября креативное агентство INGROUP проводит розыгрыш пакета рекламных услуг на 300 тыс. руб. В него войдет продвижение через наружную рекламу, создание сувенирной продукции, а также разработка креативной концепции.

Чтобы получить шанс на выигрыш, предпринимателю необходимо прийти в офис агентства по адресу Мельникова, 27, офис 6.3, заполнить анкету и получить персональный конверт участника.

Участникам предстоит выполнить несложное задание — опубликовать видео с бизнес-страницы в социальных сетях с уникальным номером, вложенном в конверт.

Победителя определят ровно через месяц, 20 сентября, при помощи рандомайзера.

В такое важное время мы решили поддержать наших предпринимателей и помочь с продвижением своего любимого дела, — говорит Анастасия Морозова, директор INGROUP.

Подробнее об условиях розыгрыша можно узнать у менеджеров INGROUP по номеру телефона: +7 (343) 305-5000.

Справка INGROUP — рекламное агентство полного цикла. Занимается комплексным продвижением бренда от разработки стратегии позиционирования до размещения рекламных макетов на любых носителях.

ООО РА «ИНГРУП»