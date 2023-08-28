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Бизнес Екатеринбурга может прокачать бизнес бесплатно. Как это сделать?

Бизнес Екатеринбурга может прокачать бизнес бесплатно. Как это сделать?
Иллюстрация: INGROUP

Рекламное агентство INGROUP разыграет среди предпринимателей Екатеринбурга 300 тыс. руб. на продвижение бизнеса. Победитель сможет прорекламировать свой продукт на разных рекламных носителях.

#НОВОСТИ

C 21 августа по 20 сентября креативное агентство INGROUP проводит розыгрыш пакета рекламных услуг на 300 тыс. руб. В него войдет продвижение через наружную рекламу, создание сувенирной продукции, а также разработка креативной концепции.

Чтобы получить шанс на выигрыш, предпринимателю необходимо прийти в офис агентства по адресу Мельникова, 27, офис 6.3, заполнить анкету и получить персональный конверт участника.

Участникам предстоит выполнить несложное задание — опубликовать видео с бизнес-страницы в социальных сетях с уникальным номером, вложенном в конверт.

Победителя определят ровно через месяц, 20 сентября, при помощи рандомайзера.

В такое важное время мы решили поддержать наших предпринимателей и помочь с продвижением своего любимого дела, — говорит Анастасия Морозова, директор INGROUP.

Подробнее об условиях розыгрыша можно узнать у менеджеров INGROUP по номеру телефона: +7 (343) 305-5000.

Справка

 
INGROUP — рекламное агентство полного цикла. Занимается комплексным продвижением бренда от разработки стратегии позиционирования до размещения рекламных макетов на любых носителях.
 

ООО РА «ИНГРУП»

Автор: Гринина Ирина
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