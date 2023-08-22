Главный ресторанный форум Урала пройдет в Екатеринбурге 22 сентября

Евразийский ресторанный форум состоится 22 сентября в Hyatt Regency Екатеринбург.

Евразийский Ресторанный Форум, проходит уже в четвертый раз и является одним из главных ресторанных форумов Урала. На этом форуме вы сможете полностью окунуться в мир ресторанного бизнеса и получить всю актуальную информацию о трендах, тенденциях и перспективах его развития в России. Важным преимуществом является возможность прямого общения с ведущими ресторанными экспертами, что поможет вам получить ценные знания и опыт, — поделился руководитель «Евразийского Ресторанного Форума», директор Z&G.Branding Владимир Жолобов.