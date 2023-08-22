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Главный ресторанный форум Урала пройдет в Екатеринбурге 22 сентября

Главный ресторанный форум Урала пройдет в Екатеринбурге 22 сентября
Иллюстрация: Евразийский ресторанный форум

Евразийский ресторанный форум — это возможность узнать о главных новинках в индустрии, познакомиться с настоящими мастерами своего дела и сделать шаг вперед в развитии своего бизнеса.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Евразийский ресторанный форум состоится 22 сентября в Hyatt Regency Екатеринбург.

Евразийский Ресторанный Форум, проходит уже в четвертый раз и является одним из главных ресторанных форумов Урала. На этом форуме вы сможете полностью окунуться в мир ресторанного бизнеса и получить всю актуальную информацию о трендах, тенденциях и перспективах его развития в России. Важным преимуществом является возможность прямого общения с ведущими ресторанными экспертами, что поможет вам получить ценные знания и опыт, — поделился руководитель «Евразийского Ресторанного Форума», директор Z&G.Branding Владимир Жолобов. 

Спикеры Евразийского Ресторанного Форума:

  • Екатерина Алехина, первая в России женщина шеф-повар с 2-я звездами Michelin. Владелец ресторана «BIOLOGIE»;
  • Денис Иванов, рестаратор, основатель сети ресторанов Дениса Иванова;
  • Александр Долгов, основатель и владелец «ЧебурекМи», «Сеньор Денёр», диджитал-кофеен Yellow Door и экосистемы Postilla;
  • Станислав Колчин, коммерческий директор Masha and the Bear restaurant (Дубай);
  • Роман Сергеев, сомелье и сооснователь винного бара «Био Шмио», такерии «Тако Маго» и тапас бара «Миро»;
  • Константин Матвеев, основатель кофеен семейства DÜO;
  • Евгения Левандовская, ресторатор, директор ресторанной компании LE Team (Gosti и др.);
  • Анна Кузнецова, операционный директор ресторанов the Barbara, BREADWAY, TRIBU;
  • Михаил Аракелов, бренд-шеф ресторанов Carbonara, Grand Buffet, Ovo-izakay, «Шави Ломи»;
  • Сергей Мирошников, бренд-шеф ресторана KITCHEN. Идеолог проекта «Аутентичная Уральская Кухня»;
  • Андрей Бова, шеф-повар ресторана «Барборис», участник и один из основателей проекта «Аутентичная Уральская Кухня». 

Форум пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн. Купить билет можно на сайте форума.

Автор: Гринина Ирина
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