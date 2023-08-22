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Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-3 лучших премиальных карт

Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-3 лучших премиальных карт
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Карта Mir Supreme Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших премиальных дебетовых карты этой категории в августе 2023 года. Рейтинг составлен порталом Выбери.ру.

#НОВОСТИ

При проведении исследования эксперты портала сравнили такие важные параметры дебетовых карт как стоимость выпуска и обслуживания карты, максимально возможный процент кешбэка,  размер кешбэка, который можно вернуть со всех покупок, набор привилегий в программе лояльности, получение дохода на остаток средств на счёте карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности по карте.

Карта Mir Supreme Уралсиба выпускается в составе пакетов услуг банка Premium Light и Premium и объединяет в себе предложения пакета услуг от Банка Уралсиб и привилегии платежной системы «Мир».

Более подробно о карте Mir Supreme можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1334 банкомата и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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