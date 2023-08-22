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Первым вице-президентом УБРиР стал человек из ВТБ

Первым вице-президентом УБРиР стал человек из ВТБ
Иллюстрация: УБРиР

Бывший управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов стал первым вице-президентом УБРиР. Он будет курировать коммерческий блок, который объединяет несколько департаментов и казначейство.

#НОВОСТИ

Ключевыми направлениями коммерческого блока под руководством Алексея Долгова станут расширение сотрудничества УБРиР с предприятиями всех отраслей экономики, модернизация системы обслуживания частных клиентов и повышение эффективности бизнеса за счет укрепления взаимодействия между розничными и корпоративными подразделениями банка. Помимо текущих задач перед топ-менеджером поставлена задача разработки стратегии развития банка на ближайшие годы.

Я признателен акционерам, совету директоров банка за доверие и возможность проявить свои знания и опыт в новом качестве, — комментирует Алексей Долгов. — Вместе с командой УБРиР нам предстоит достичь многих амбициозных целей, связанных с выводом на новый уровень эффективности всех клиентских служб и филиальной сети банка.

Напомним, до перехода в УБРиР Алексей Долгов работал в должности управляющего ВТБ в Свердловской области. Свой пост он покинул по собственному желанию 30 сентября 2022 г. Он трудился в Группе ВТБ с 2006 г.  С 2008 г. работал в Екатеринбурге на руководящих позициях в розничном блоке банка. С 2019 г. управлял розничным и корпоративным бизнесом ВТБ в Свердловской области.

Алексей Долгов: справка

 
Алексей Долгов имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере. Получил два высших образования, а также степень MBA — в бизнес-школе экономического факультета МГУ им. Ломоносова. Помимо финансовой деятельности, Алексей Долгов долгое время активно участвует в работе значимых межотраслевых объединений и коллегиальных органов: общественных палат Екатеринбурга и министерства экономики Свердловской области, совета директоров предприятий и организаций Екатеринбурга. Алексей Сергеевич входит в состав общественных советов при региональном управлении МЧС России и ГУФСИН России по Свердловской области, а также попечительского совета Уральского государственного университета путей сообщения. В 2021 году был признан «Банкиром года» по результатам голосования экспертов премии «Человек года» издания «Деловой квартал» в Екатеринбурге.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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