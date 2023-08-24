Юрий Моисеенко: «Собственный дом — каноническая цель мужчины в жизни»

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP, написал для DK.RU колонку о всех прелестях жизни за городом. Спойлер: мечтателям там будет хорошо.

Юрий Моисеенко:

— «Кипит мой разум…» ну не возмущённый, скорее, вдохновлённый.

Чего это он вдохновился? Да всё просто — близится к завершению строительство дома на Шарташе, в коттеджном посёлке «Золотой камень». Съездил, посмотрел, подышал свежим воздухом — в хвойном лесу, оказывается, он практически стерилен: фитонциды, содержащиеся в хвое, убивают микробы и бактерии.

Послушал тишину. На городского жителя производит оглушающее действие, с непривычки-то.

Никто никуда не спешит, суета «отпускает», в голове проясняется и мысли обретают глубину. Словно волны на поверхности моря успокоились и видно аж до самого дна — можно заглянуть в себя. А что для меня важно-то? Чего я хочу? Есть ли у меня мечта?

Очень своевременный вопрос в 56 лет. С заботами первой половины жизни — найти свою половинку, работу по душе и сделать карьеру до своего уровня, «встать на ноги» в материальном смысле — вроде разобрался. Что ещё?

Видимо, израсходовал не весь запас «скипидара».

Зачем нужна мечта? Чтобы сбылась. Есть такой заграничный товарищ Диспенза. Он написал несколько книг о том, что мысли человека при должной настойчивости и последовательности материализуются. Даже обоснование на уровне квантовой физики проводит — известный «двухщелевой опыт». Смысл такой: мысли действуют на «квантовое поле», которое в свою очередь воплощает их в материальном мире. Впрочем, и не погружаясь в такие глубины, очевидно — если упорно метать дротик в цель, рано или поздно попадёшь.

Так что мечтайте, товарищи. Соблюдая осторожность, разумеется. А то ведь сбудется.

Немножко структурирую написанное.

Изначально я озаглавил свой текст как «О кубической сбыче мечт». Так вот, первая составляющая «мечты в кубе» — собственный дом. Каноническая цель мужчины в жизни. Поскольку собственный дом предполагает наличие земельного участка, то хочешь – не хочешь, дерево придётся посадить. Так что уже две цели из трёх достигаются.

Чтобы мечты сбывались и у жителей нашего города, мы в коттеджном посёлке «Золотой камень» предлагаем разные варианты домов: и по конструктиву, и по площади, и по используемым материалам. На сегодняшний день удалось снизить планку стоимости до 7 млн. руб. за строительство дома в 100 м².

Вторая составляющая — сам факт наличия мечты. Следующая после дома — не останавливаться, двигаться дальше. Человек ведь как велосипед — только в движении существует. Остановился — упал.

Кстати, одним из факторов выбора места для строительства дома было наличие велодорожки вокруг Шарташа. Люблю это дело и катаюсь регулярно. Ну и озеро, само собой. Сап мне уже подарили, каяк сам куплю. И ещё телескоп. Эти мелочи на мечты не тянут, конечно. Но наблюдение за звёздами вдали от городской суеты весьма способствует повороту мыслей на более высокие цели. Вот так собственный дом создаёт условия для следующего шага. Опять же, кабинетик в планировке предусмотрен — будет, где предаться мыслям.

Получается, свой дом способствует и реализации третьей составляющей: если будешь регулярно думать о мечте (для этого, собственно, и кабинет) и предпринимать действия по её достижению, она, скорее всего, сбудется.

Этого я вам и желаю и даже могу поспособствовать строительству дома в коттеджном посёлке «Золотой камень».

Отдел продаж коттеджного поселка «Золотой Камень»:



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Телефон: +7 (343) 363–01–52

Режим работы: пн. — пт.: с 09:00 до 20:00, сб.: с 10:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

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