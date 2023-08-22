«Для нас важно сделать все, чтобы сотрудникам и их семьям нравилось жить в родном поселке»

Уральский горнопромышленный холдинг подарил юным спортсменам Северки современный стадион. Возможно, именно здесь будут расти будущие звезды российского футбола.

Несмотря на то, что Екатеринбург уже отметил свое 300-летие, город продолжает получать подарки. Один из них жителям Северки вручил Уральский горнопромышленный холдинг — в его состав входит местное градообразующее предприятие Северский гранитный карьер, где работает около 400 человек. Во вторник в поселке открыли современный многофункциональный спортивный стадион, где смогут тренироваться и дети, и взрослые.

Обновленный стадион находится в центральной части поселка. Теперь здесь есть все необходимое для занятий спортом: легкоатлетические беговые дорожки, уличные тренажеры, волейбольная и баскетбольная площадка, огороженное футбольное поле. Кроме этого, появились многоуровневые трибуны, с которых можно наблюдать за товарищескими поединками местных команд.

Церемония открытия совпала с Днем государственного флага РФ, поэтому на стадионе решили устроить большой праздник. Здесь собрались несколько десятков взрослых и детей. Всем участникам мероприятия вручали флажки, а местные коллективы выступили с творческими номерами.

Поздравить жителей приехали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители законодательной власти, администрации Железнодорожного района, а также футболисты ФК «Урал» — Эрик Бикфалви и Артем Фидлер.

После официальной части на стадионе состоялся первый футбольный поединок — между детскими командами «StarWars» и «Северский гранит». Право первого паса предоставили Алексею Орлову.

Глава Екатеринбурга рассказал, что договоренность о полной реконструкции стадиона была достигнута в рамках меморандума о сотрудничестве, который он и гендиректор УГПХ Сергей Мазуркевич подписали в прошлом году:

Уральский горнопромышленный холдинг — социально ответственное предприятие. А его руководитель, как и все представители уральского бизнеса, понимает, как важно вкладывать в развитие территории присутствия, создавать комфортные условия для проживания сотрудников и их семей. Администрация Екатеринбурга также занимается развитием этой территории — так, например, в прошлом году открыли после реконструкции школу, ремонтируем дороги, монтируем наружное освещение. Надеюсь, что на новом стадионе свои первые шаги сделают будущие футболисты ФК «Урал».

По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, в поселке много ребят, которые любят гонять мяч, но места, где они могли бы профессионально заниматься футболом, раньше не было:

Я часто бываю в Северке, и вижу, как активно она развивается последнее время, в том числе — благодаря участию меценатов. Вместе нам предстоит еще многое сделать, чтобы жизнь здесь стала более комфортной и безопасной.

На обустройство стадиона потребовалось около двух месяцев. Реализацией проекта команда Северского гранитного карьера занималась вместе с подрядчиками. Работы шли почти круглосуточно.

На церемонии открытия Сергей Мазуркевич предложил жителям «двустороннее соглашение»: чем бережнее они будут относиться к новому объекту — тем больше компания будет вкладывать в развитие стадиона и инфраструктуры поселка.