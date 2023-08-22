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«Для нас важно сделать все, чтобы сотрудникам и их семьям нравилось жить в родном поселке»

«Для нас важно сделать все, чтобы сотрудникам и их семьям нравилось жить в родном поселке»
Иллюстрация: Предоставлено УГПХ

Уральский горнопромышленный холдинг подарил юным спортсменам Северки современный стадион. Возможно, именно здесь будут расти будущие звезды российского футбола.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Несмотря на то, что Екатеринбург уже отметил свое 300-летие, город продолжает получать подарки. Один из них жителям Северки вручил Уральский горнопромышленный холдинг — в его состав входит местное градообразующее предприятие Северский гранитный карьер, где работает около 400 человек. Во вторник в поселке открыли современный многофункциональный спортивный стадион, где смогут тренироваться и дети, и взрослые. 

«Для нас важно сделать все, чтобы сотрудникам и их семьям нравилось жить в родном поселке» 1

Обновленный стадион находится в центральной части поселка. Теперь здесь есть все необходимое для занятий спортом: легкоатлетические беговые дорожки, уличные тренажеры, волейбольная и баскетбольная площадка, огороженное футбольное поле. Кроме этого, появились многоуровневые трибуны, с которых можно наблюдать за товарищескими поединками местных команд.

Церемония открытия совпала с Днем государственного флага РФ, поэтому на стадионе решили устроить большой праздник. Здесь собрались несколько десятков взрослых и детей. Всем участникам мероприятия вручали флажки, а местные коллективы выступили с творческими номерами.

«Для нас важно сделать все, чтобы сотрудникам и их семьям нравилось жить в родном поселке» 2

Поздравить жителей приехали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители законодательной власти, администрации Железнодорожного района, а также футболисты ФК «Урал» — Эрик Бикфалви и Артем Фидлер.

После официальной части на стадионе состоялся первый футбольный поединок — между детскими командами «StarWars» и «Северский гранит». Право первого паса предоставили Алексею Орлову.

«Для нас важно сделать все, чтобы сотрудникам и их семьям нравилось жить в родном поселке» 3

Глава Екатеринбурга рассказал, что договоренность о полной реконструкции стадиона была достигнута в рамках меморандума о сотрудничестве, который он и гендиректор УГПХ Сергей Мазуркевич подписали в прошлом году:

Уральский горнопромышленный холдинг — социально ответственное предприятие. А его руководитель, как и все представители уральского бизнеса, понимает, как важно вкладывать в развитие территории присутствия, создавать комфортные условия для проживания сотрудников и их семей. Администрация Екатеринбурга также занимается развитием этой территории — так, например, в прошлом году открыли после реконструкции школу, ремонтируем дороги, монтируем наружное освещение. Надеюсь, что на новом стадионе свои первые шаги сделают будущие футболисты ФК «Урал».

«Для нас важно сделать все, чтобы сотрудникам и их семьям нравилось жить в родном поселке» 4

По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, в поселке много ребят, которые любят гонять мяч, но места, где они могли бы профессионально заниматься футболом, раньше не было:

Я часто бываю в Северке, и вижу, как активно она развивается последнее время, в том числе — благодаря участию меценатов. Вместе нам предстоит еще многое сделать, чтобы жизнь здесь стала более комфортной и безопасной.

На обустройство стадиона потребовалось около двух месяцев. Реализацией проекта команда Северского гранитного карьера занималась вместе с подрядчиками. Работы шли почти круглосуточно.

«Для нас важно сделать все, чтобы сотрудникам и их семьям нравилось жить в родном поселке» 5

На церемонии открытия Сергей Мазуркевич предложил жителям «двустороннее соглашение»: чем бережнее они будут относиться к новому объекту — тем больше компания будет вкладывать в развитие стадиона и инфраструктуры поселка.

В небольших городах и селах очень часто вырастают будущие профессиональные спортсмены и даже олимпийские чемпионы. Буду рад, если и на этом стадионе будут тренироваться будущие звезды, — подчеркнул гедиректор УГПХ. — Для нас очень важно, чтобы наши сотрудники и их семьи, в частности, наше молодое поколение, имели объекты, где они могут проводить досуг, заниматься спортом. Чтобы им нравилось жить в Северке. Мы планируем и дальше делать добрые дела. 

Автор: Елизавета Порошина
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