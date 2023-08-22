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На берегу Балтыма задумали построить жилой комплекс. Местные жители выступают против

берег Балтыма в районе поселка Санаторный
берег Балтыма в районе поселка Санаторный. Иллюстрация: ЯндексКарты

Возведение коттеджей и низкоэтажных домов на берегу озера может негативно повлиять на природу. Кроме этого, жители соседнего поселка будут отрезаны от воды.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Бизнесмен Станислав Янковский, владелец «Огонь Пляжа», планирует застроить берег Балтыма коттеджами и многоквартирными домами. Жители расположенного рядом поселка Санаторный уверены, что существующей в нем инфраструктуры будет недостаточно для обслуживания большего числа домов, пишет 66.RU. Также люди опасаются, что стройка обернется заболачиванием озера и вырубкой части леса. В ситуацию уже вмешался Следственный комитет.

Согласно проекту компании «Березовая Роща», берег озера застроят одно- и двухэтажными таунхаусами и многоквартирными домами высотой в три-четыре этажа. Также в новом поселке должны появиться ресторан, спа-комплекс, школа, детский сад, спортзал и паркинг. Застройка рассчитана на 1 200 человек.

Новые дома будут граничить с Санаторным, где сейчас живут менее 500 человек.

Проект был вынесен на публичные слушания в период с 27 июля по 8 августа. Жители Санаторного рассказали, что узнали о планах по застройке только 5 августа, и совершенно случайно. Люди вышли на стихийное собрание, а 8 августа отправились в администрацию Балтыма, где им заявили, что слушания отменены из-за ошибки в документации. Жители Санаторного считают, что дело не в ошибке, а в том, что «никто не ожидал отпора». Новая дата слушаний пока не назначена.

Мы за развитие поселка. Но это буквально последняя территория на берегу Балтыма, которую тоже застроят. Будут задеты интересы большого числа людей. Озеро заболачивается, это проблема всех водоемов Свердловской области. Иссушаются болота и родники, питающие озеро из-за такой активной застройки рядом, — рассказала жительница поселка 66.RU.

Застройщик, по словам местных жителей, на связь с ними не выходит, официальных комментариев также не было. Людей смущает то, что новые дома перекроют жителям Санаторного выход к Балтыму:

Если вчитаться в сам проект, то там указаны вертикальные бетонные сооружения по периметру жилого комплекса. То есть это будет частная территория. И школа, садик, спа-центр — никто из местных туда не попадет, — рассказала изданию еще одна местная жительница.

На берегу Балтыма задумали построить жилой комплекс. Местные жители выступают против 1
Официальная документация проекта

Участок, где планируется стройка, сейчас относится к категории «земли населенного пункта», ранее он относился к рекреационным землям, предназначенным для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, но в Генплан внесли изменения.

Спором заинтересовались правоохранительные органы. Заявления в Следственный комитет подали несколько человек, проживающих в Санаторном, начата проверка.

Ранее на DK.RU: Не «Баден Баден», так пляж «Огонек». В гордуме обсуждают очередную стройку на Шарташе

Автор: Александра Клименко
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