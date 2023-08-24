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Пять стран станут новыми членами БРИКС. Список

Пять стран станут новыми членами БРИКС. Список
Автор фото: Владимир Песня. Иллюстрация: РИАНовости

Заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны. Новых участников выбирали ориентируясь на географическое положение и членство в «Большой двадцатке» (G20).

#МИР#НОВОСТИ

БРИКС готовится принять в свое межгосударственное объединение еще пять стран, пишет ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ. В частности, к БРИКС присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Эту информация также подтвердил президент ЮАР Сирил Рамафоса, он добавил, что новые страны станут членами объединения с 1 июня 2024 г. 

Как пишет издание, страны выбирали исходя из географического положения. Кроме того, предпочтение отдавалось государствам, которые входят в «Большую двадцатку» (G20).

В перспективе для географического баланса к блоку может присоединиться еще одна африканская страна. Также власти Бразилии хотели бы видеть в составе объединения Индонезию.  

Сообщается, что заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны. Среди них Бангладеш, Венесуэла, Эфиопия, Алжир и др.  

На данный момент в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Напомним, что с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) проходит 15-й саммит БРИКС. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи.  

Ранее DK.RU рассказывал, что страны-участники БРИКС ведут переговоры о признании национальных платежных систем. Также члены объединения обсуждают создание новой резервной валюты в рамках БРИКС.

Автор: Екатерина Тарханова
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