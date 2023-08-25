«В этом бизнесе надо быть наглой, креативной и уметь продать». История успешного стартапа

Как живет в Екатеринбурге модный бизнес, и есть ли вообще мода в России за пределами столицы? DK.RU побывал на показе коллекций одежды молодых дизайнеров и поговорил с одним из них.

«Такого понятия, как везение, в этом бизнесе нет», — рассказывает Ангелина Лапина, основатель студии дизайна полного цикла Lapka’s studio. Студия открылась в январе этого года, но пул заказчиков у нее уже солидный. На недавнем показе молодых дизайнеров в креативном кластере «Домна», посвященном 300-летию Екатеринбурга, Lapka’s studio представила коллекция принтов для футболок, созданную по мотивам сказов Павла Бажова.

DK.RU узнал у Ангелины Лапиной, сложно ли запустить стартап в этой сфере, и как в столице Урала развивается модная индустрия, если смотреть на нее глазами представителя молодого поколения дизайнеров.

С чего началось ваше увлечение дизайном? Как оно переросло в бизнес?

— Увлечение дизайном началось с карантина. Заняться было нечем. Я подумала: почему бы не изучить это направление? Затем я поступила в УрФУ на направление «Дизайн» и параллельно начала работать.

Я дизайнер-самоучка. В институт пошла только для «корочки», все изучала самостоятельно, ходила на курсы. Там нам говорили: «Вы можете копировать другие работы и так формировать свое портфолио». Но ведь это никаких навыков не прибавит и творческое мышление не разовьет. Для развития нужны реальные заказчики, погружение в рабочий процесс.

Сейчас у меня своя студия дизайна полного цикла Lapka’s studio. Мы занимаемся разработкой сайтов, фирменного стиля, логотипов, полиграфической продукции, визиток, корпоративных каталогов, оформлением конференций, презентаций. Мы сотрудничаем с крупным металлургическим холдингом, с IT-people, с ТГ-каналом СВЕТ, среди клиентов есть застройщики. Заказы идут постоянно — кому-то всегда что-то надо.

Началом работы в этом бизнесе я считаю открытие ИП. Пришли более серьезные проекты, появилось больше отвественности. И с этого момента я поняла, куда именно буду вкладывать деньги.

Как началась история с одеждой?

— Одежда — моя личная инициатива. Здесь меня интересует отрисовка принта. Я не работаю с формой — для этого надо обладать навыком закройщика, а я в этом пока не сильна.

В прошлом году я стала победителем конкурса на разработку капсульной коллекции для Ural Music Night. Мы печатали футболки, свитшоты и шопперы. Коллекция получилась интересной, она стала одной из моих любимых.

В ней я изобразила музыкальные инструменты с помощью абстрактных символов. Например, три длинные линии — это струны, прямоугольники — клавиши. Слово «music» (с англ. музыка) у меня трансформируется и переворачивается. Таким образом мне хотелось передать ощущение гибкости, плавности, изменчивости, текучести музыкальных ритмов.

Организаторы фестиваля выбрали пять дизайнеров, презентовали их работы подписчикам группы и предложили выбрать одного. Это была серьезная битва, потому что в голосовании участвовало очень много людей. Я победила и сказала себе: начало положено, это мое, и больше нет смысла сопротивляться или искать что-то другое.

Как вы попали на показ в «Домну»?

— Месяц назад «Домна» опубликовала новость о конкурсе на разработку мерча к 300-летию Екатеринбурга. Я решила поучаствовать, отрисовала принты, подготовила презентацию и отправила на конкурс.

Спустя неделю после дедлайна со мной связались организаторы и сказали, что я вошла в число победителей, назвали дату показа и попросили подготовиться. Я рассчитывала, что мне помогут с реализацией проекта, но пришлось вложить свои деньги в отшивку футболок, печать принтов и продвижение. После конкурса эти футболки я решила не продавать, а разыграть в своем телеграмм-канале.

Почему вы выбрали сказы Павла Бажова? Помогал ли вам кто- с идеей или воплощением?

— Мероприятие было приурочено к 300-летию Екатеринбурга. Соответственно, отталкиваться нужно было от этого. Я решила глубоко копнуть и отразить в принте уральскую душу. Не хотелось брать архитектурные образы, цирк или здание Администрации — все это понятно, мы это видим каждый день.

Мне хотелось показать то, что внутри у каждого уральца. И я взяла сказы Павла Бажова, потому что все мы на них росли, мы знаем этих героев. Я посчитала, что это должно быть близко людям.

Принты на футболках я отрисовывала и прорабатывала лично. Я перечитала сказы Бажова, чтобы все было точно. Для коллекции выбрала название Ural Folk Peоple. Его можно интерпретировать с английского как «истинно уральский народ».

На какого покупателя ориентируетесь вы, и на какого покупателя ориентируются дизайнеры, которые участвовали в показе?

— Мои футболки — это база. Одежда, которая подходит всем. Возраст, на который я ориентируюсь, 20+. Ты одеваешь штаны или шорты, футболку и идешь красивый. Принт подчеркивает твой внутренний настрой и состояние души.

Остальные дизайнеры, которых я увидела, ориентируются на молодое поколение или на своих ровесников. Можно посмотреть на дизайнера и по нему определить, сколько лет ему и его целевой аудитории.

Для Екатеринбурга мода — это направление бизнеса или увлечение отдельных людей? Какова «внутренняя кухня» модных дизайнерских проектов?

— Дизайнер рисует эскизы одежды, затем идет к закройщику, который все это проектирует. С готовыми выкройками он отправляется на завод, где шьют одежду. В Екатеринбурге есть и закройщики, и швейные производства. Есть и предприятия полного цикла. То есть, с этим проблем нет.

Потом сам дизайнер занимается продажей. Ведь нужно, чтобы одежда не просто лежала, а чтобы ее покупали и носили люди. Сейчас молодой дизайнер может продавать свои коллекции на Яндекс.Маркете, Ozon или Wildberries. Для этого нужно сфотографировать вещи, обработать снимки и загрузить на площадку.

В продвижение на Яндекс.Маркете или любом другом маркетплейсе нужно вкладывать деньги, как и в продвижение своего сайта. Чтобы все работало без ошибок, блоки были сделаны как следует, и информация грамотно отображалась в карточке товара. Затем вы настраиваете рекламу, чтобы она показывала то, что нужно, и там, где нужно. Это уже вопрос к маркетологам и сммщикам. Любой бизнес начинается с продвижения, чем больше ты говоришь о себе, тем больше о тебе знают. Чем больше узнаваемость, тем больше клиентов.

В продвижение нужно вкладывать очень много средств. Важно вести социальные сети, потому что 90% своего времени мы тратим там. Я активно веду свой блог, как личный, так и дизайнерский. На личном ютуб-канале у меня 6,5 тыс. подписчиков, а дизайнерский я недавно начала развивать.

Спрос на дизайнерскую одежду даже неизвестных брендов есть всегда. Мне кажется, если ты делаешь хорошо, то всегда продашь. Я сама люблю качественную и необычную одежду. Если коллекция лимитированная, и она мне нравится, я готова скупить все.

Особенно я люблю бренды малого бизнеса и всегда покупаю, если это сделано грамотно и интересно смотрится.

Мне так понравились некоторые коллекции на показе в «Домне», что я решила купить что-нибудь для себя. Но не нашла ни сайт, ни упоминание о них в социальных сетях. Это, к слову, про то, что мода — все-таки бизнес. Зачем отшивать и показывать, если потом не продаешь?

Во что надо вкладывать средства на старте, и на что важно обращать внимание, кроме продвижения?

— Самые большие траты связаны с реализацией коллекции и продвижением. Много средств уходит на покупку тканей и пошив. Если нет своего оборудования и производства, придется доверить это другим людям. Отдать работу на аутсорс — это всегда риск и непредсказуемость результата.

Даже при нанесении принта на футболку бывает много ошибок: не пропечаталось, рисунок не попал в нужный цвет, исказилось изображение при печати. Когда это происходит, все приходится делать заново — искать ткань, шить и так далее. Это надо учитывать. Нюансов, связанных с качеством материалов, краски и оборудования очень много.

Что вам дал этот показ как начинающему дизайнеру?

— Я плохо помню, как прошел сам показ, потому что была за кулисами. Но мои коллеги, которые смотрели из зала, говорили, что был эффект «вау!». Молодым дизайнерам понравился сам факт участия. Это было очень интересно и зарядило на другие проекты, дало энергию развиваться.

До показа я не была знакома ни с кем из них лично. Но я знала проекты и студии. Вообще, показ в «Домне» для меня стал первым выходом в свет — знакомством с пространством и людьми.

От чего зависит успех в вашем деле, в дизайне?

— Чем больше ты светишь лицом, рассказываешь о своем продукте, тем больше шансов на успех. Так везде, не только в дизайне.

Что касается личных качеств, надо быть наглым, креативным и уметь продать. Сейчас мы все больше продаем онлайн. Здесь большую роль играет картинка — люди смотрят на нее, если она нравится, берут. То есть, важно себя красиво и интересно подать.

Мне помогает то, что я хорошо понимаю психологию людей, что им нужно, и как попасть в самое сердце.

Везение играет какую-то роль в бизнесе? Вам везло?

— Нет. Я просто работала. Я вообще считаю, что понятия «везение» в бизнесе нет. Чем больше работаешь, тем больше получаешь, чем больше вкладываешься, тем больше отдача. Мой личный опыт именно такой. Если человек ничего не делает, как к нему придет успех?

Какую роль в продвижении играет человеческий фактор и социальный капитал?

— Надо учитывать и анализировать все, в том числе личные качества человека, особенно если это партнер. Важно чтобы он не подвел, был ответственным. Чтобы вы могли друг друга слышать. Даже мои сотрудники — это мои знакомые, которым я могу доверить проект, это люди, про кого я знаю, что они сделают.

Знакомства помогают, когда ты начинаешь. Встав на дизайнерский путь, я пошла по всем знакомым и предложила свои услуги: «вам не нужна визитка, логотип? Я сделаю бесплатно». А как еще найти заказы и сформировать портфолио? Я советую всем новичкам: спрашивайте у знакомых. Иначе никак.

Где черпаете вдохновение? Важно ли дизайнеру ходить на показы?

— Я не смотрю показы вообще. Я черпаю вдохновение повсюду. У меня нет пока конкретного стилевого направления в творчестве. Я открыта для всего. Когда я вижу какой-то продукт или название, у меня в голове сразу появляются ассоциации и идеи, как это можно показать. То есть, мыслительный процесс запускается внезапно, сам по себе и отталкивается от поставленной задачи.

Как вы думаете, у нашего города есть своя идентичность в моде?

— Я не наблюдала. Хотя знаю выходцев из Екатеринбурга, у которых действительно классные работы. Но модное течение, которое зародилось именно в Екатеринбурге, я не видела. В Москве больше модных людей, чем здесь. Это факт.

Знакомый дизайнер говорит: «Зачем екатеринбуржцу мода? Он идет с работы, он настолько устал, что не хочет наряжаться. Я его прекрасно понимаю».

Екатеринбург — это про работающих людей. Они настроены на то, что нужно идти и делать, иначе погибнешь. У нас даже климат такой, что надо быть всегда начеку.

Чтобы молодому дизайнеру продавать здесь, надо делать что-то действительно базовое. Но ведь базовая вещь тоже может быть уникальной, хорошо скроенной и отшитой.

Есть планы на будущее?

— Сейчас наша команда участвует в разработке мерча для крупного торгового центра. Еще мы готовим собственные принты для ткани и дорабатываем осеннюю коллекцию — продолжение Ural Folk People.

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