«Они тоже хотят в IT». В Екатеринбурге объявлен сбор средств на репетиторов для сирот

Акция проводится в третий раз. В предыдущие два раза организаторам удалось собрать 1 млн 800 тыс. руб. Принять участие в акции может кто угодно, сумма взноса может быть любой.

В преддверии Дня знаний АНО «Семья детям» запускает акцию #НЕКОНФЕТА_А_ЗНАНИЯ в рамках всероссийского благотворительного проекта «Дети вместо цветов».

Акция #НЕКОНФЕТА_А_ЗНАНИЯ ставит своей целью обеспечить воспитанникам детских домов условия для обучения и подготовки к выпускным экзаменам равные тем, что получают дети, воспитывающиеся в семьях. Средства сбора будут направлены на дополнительные занятия с репетиторами индивидуально и в группах, работу с тьютором для определения дальнейшей образовательной и профессиональной траектории, усиление и поддержание мотивации к обучению.

Многие мечтают работать в IT, индустрии красоты, банках, на телевидении. Но их мечты разбиваются о низкий средний балл аттестата и невозможность выбрать профессию по душе. Мы хотим помочь ребятам мечтать не стесняясь, помочь поверить, что они смогут взять любую высоту, — прокомментировали сотрудники АНО «Семья детям».

Для акции создали специальный сайт: https://nekonfeta.ru/.

В 2023 году АНО «Семья детям» совместно с УрФУ провели исследование «Образовательные и профессиональные траектории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Исследование показало, что выпускники — дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей — не имеют мотивации к обучению, выходят из учреждения с низким уровнем подготовки, для них отсутствуют альтернативы в выборе учебного заведения.

Принять участие в акции можно любой комфортной суммой. Присоединиться к проекту могут частные благотворители, классы, представители бизнеса.

На фотографиях участники программ АНО «Семья детям»

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