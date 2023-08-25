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Банк Уралсиб проводит акцию «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета»

Банк Уралсиб проводит акцию «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета»
Иллюстрация: Уралсиб

В акции могут принять участие ИП и юрлица, зарегистрировавшие свой бизнес через бесплатный сервис регистрации https://reg.uralsib.ru/ и открывшие расчетный счет в Банке Уралсиб.

#НОВОСТИ

Оборот по открытому расчетному счету должен составлять не менее 10 тыс. руб. за месяц в течение периода действия акции.

Участники акции, выполнившие ее условия, единовременно получат 10 тыс. бонусных баллов по Программе лояльности для клиентов малого бизнеса. Баллы начисляются и отражаются на бонусном счете участника в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн» в срок до последнего числа следующего месяца. Один бонус равен одному российскому рублю.

Сроки проведения акции с 17 июля по 30 сентября 2023 г. включительно.

Более подробную информацию о акции, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1334 банкомата и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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