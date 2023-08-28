Далеко не уедешь. АЗС на трассах обяжут устанавливать зарядные станции для электромобилей

В России на данный момент насчитывается свыше 20 тыс. электрокаров, рынок стремительно растет. В правительстве настаивают на развитии инфраструктуры для электрокаров, начать хотят с трасс.

Минэкономики по поручению правительства готовит предложения по обязательной установке зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) на АЗС, пишет «Коммерсант». В частности, в ведомстве прорабатывают возможность установки зарядных станций на АЗС на ключевых федеральных трассах.

Решение о развитии зарядных станций для электромобилей в правительстве приняли на фоне роста парка электромобилей в России. По данным «Автостата», на начало 2023 г. в стране зарегистрировано 20,7 тыс. электрокаров. В Минэкономики добавляют, что с августа 2022 по август 2023 г. парк электромобилей вырос на 55%, так что потребность в электрозарядных станциях возросла и требует расширения инфраструктуры.

Участники рынка положительно оценивают инициативу, но отмечают, что с ее реализацией могут возникнуть сложности, если не будет четких правил. Советник президента Sitronics Group Армен Сафарян говорит, что очень важно равномерно распределить ЭЗС:

На автомагистралях на определенных участках есть сразу две-три заправочные станции — неочевидно, по какому принципу государство отдаст предпочтение той или иной локации. Кроме того, ЭЗС на заправках должны быть хотя бы каждые 100 км, а сама установка ЭЗС на АЗС должна быть субсидируемой.

То, что субсидии для реализации проекта необходимы, говорят и в Green Drive. По их словам, только 10–15% автозаправок в России имеют свободные электросетевые мощности (не менее 60 кВт), которые подходят для быстрых ЭЗС:

При отсутствии доступных сетей стоимость техприсоединения станции может составлять от 1,5 млн до 7 млн руб. за 150 кВт, — уточнили в компании.

Акционер ПАО «Евротранс», которая владеет 111 электрозаправочными станциями на АЗС, Сергей Алексеенков говорит, что на трассах, безусловно, нужны быстрые зарядки, однако для них требуются особые технические условия:

Никто не будет проводить часы на АЗС, чтобы нормально зарядить электромобиль, это должно быть сопоставимо со временем обычной заправки, измеряемой минутами. Но на АЗС, как правило, общая мощность не превышает 150 кВт, из которых отдать на ЭЗС можно 20–30 кВт, а это медленная зарядка, которую можно использовать только для подзарядки на 30–40 км пути.

По его мнению, на АЗС нужно ставить модули быстрой ЭЗС с несколькими зарядками по 150 кВт и помещениями отдыха.

Добавим, что в России уже пытались реализовать проект по обязательной установке электрозарядных станций на АЗС, но его свернули. Проблема была как раз в отсутствии четких технических требований:

На большинстве АЗС выведены или однофазная, или трехфазная розетки, подходящие только для медленных ЭЗС со временем заряда от семи-восьми часов, которые применимы в городе, но не подходят для трасс, — объяснил Армен Сафарян.

Ранее DK.RU публиковало интервью владельца группы компаний «Терра-Ток» Александра Мыкальникова, который занимается производством электрозарядных станций. Он объяснял, что много общается с владельцами электрокаров и знает о трудностях с зарядкой авто: