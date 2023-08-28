Екатеринбург антивандальный. Кто делает вазоны и урны, которые без тягача не утащишь

Эти элементы были, есть и остаются неотъемлемой частью городского благоустройства. Без них невозможно представить ни одну городскую улицу — хоть в центральной части, хоть нет.

Благоустройство — это не только организация удобных пешеходных зон, переходов, зеленых насаждений. Когда человек гуляет по родному городу, ему хочется видеть красоту: цветы и деревья. И, конечно, хочется, чтобы от этой красоты не отвлекал, к примеру, разбросанный повсюду мусор или развалившаяся от времени деревянная лавочка.

Власти районов и городов, которые следят за порядком в местах благоустройства, все чаще заказывают для оформления улиц бетонные конструкции — урны, вазоны, скамейки. Во-первых, они выглядят стильно и современно. Во-вторых, они долговечны. В-третьих, вес этих элементов довольно большой и это гарант того, что урна или вазон не мигрирует на чью-нибудь дачу.

В Екатеринбурге и Свердловской области тоже можно встретить элементы благоустройства из бетона. Причем не только на центральных улицах. Их заказывают и девелоперы, которые хотят создать современные пространства во дворах своих ЖК.

Изготовлением таких бетонных конструкций в нашем городе занимается компания ООО «Диамант», специализирующаяся на производстве и продаже блоков ФБС, товарного бетона и строительного раствора. Одно из направлений деятельности «Диаманта» — производство вазонов, урн и прочих элементов благоустройства из бетона под брендом «Вазон-бетон». У компании есть производственные мощности, расположенные на Вторчермете, склад с готовой продукцией и огромное желание не словом, а делом доказывать, что изделия из бетона — это не нечто холодное и бездушное, а настоящая эстетика, изящество и сплошная польза для города.

История «Вазон-бетона» началась в 2020 г., когда на руководителя отдела закупа ООО «Диамант» Елену Растрепину вышла компания из Самары. Елене предложили купить франшизу — бизнес по изготовлению бетонных урн, вазонов и лавочек. В этот момент звезды, как говорится, сошлись: Елена давно думала, как занять новые ниши в бетонном бизнесе, и вышла с предложением о покупке франшизы на свое руководство. Директор возражать не стал.

DK.RU встретился с Еленой Растрепиной, чтобы подробнее узнать, как организован процесс производства бетонных изделий, почему они идеально подходят для городов и сколько человек необходимо, чтобы поднять одну бетонную урну.

Елена, давайте начнем с небольшой презентации. Расскажите о своей компании и отдельно о том, как вы помогаете нашему городу преображаться.

— «Вазон-бетон» как самостоятельное направление бизнеса существует на рынке с 2020 г. Мы занимаемся изготовлением стильных бетонных изделий в стиле лофт: вазоны, урны, лавочки, антипарковщики. Недавно ассортимент пополнился бетонными уличными столами для игры в шахматы — очень стильное изделие. Производство располагается на Вторчермете, на ул. Энергетиков. Там же — склад готовой продукции и цех по покраске. Объемы производства пока небольшие, но мы смотрим на перспективу и хотим расширяться. Сейчас на изготовление одного изделия — неважно, урна это, вазон или парковщик — уходит один день. Таким образом, мы можем делать 30 изделий в месяц. Это нормально, учитывая, что на складе всегда есть остатки — примерно по 20 единиц каждой продукции. Мы давно поняли, что люди хотят получать заказы здесь и сейчас. Ждать никто не любит. Поэтому и держим на остатках достаточный объем продукции, чтобы удовлетворить заказчиков.

Частные лица тоже заказывают бетонные вазоны?

— Мы очень аккуратно работаем с физлицами и не берем единичные заказы, т.е. заказы из серии «сделать одну урну». Это просто невыгодно. Смотрите сами: минимальный вес урны 79 кг. Для ее транспортировки необходимо специальное оборудование. Получается, что человек вынужден заплатить за доставку больше, чем стоит сама урна. При этом мы, конечно же, работаем с индивидуальным заказом, но в том случае, если заказчику необходимо сразу несколько единиц продукции. Тогда затраты на доставку себя оправдывают.

Основной пул наших заказчиков составляют городские и районные власти, которые следят за тем, чтобы на улицах было красиво и чтобы элементы благоустройства не пропали с улиц. Как вы поняли, чтобы утащить одну урну, нужны усилия как минимум троих человек. Кроме того, к нам часто обращаются девелоперы — заказывают вазоны для обустройства внутренних дворов своих ЖК.

Вы сказали, что бизнес по производству бетонных элементов благоустройства — это франшизная история. Франчайзер диктует вам правила игры?

— В общем и целом нет. Самарская компания просто рассказывает о своих новинках, предлагает рассмотреть новые формы изделий, которые они разработали. Мы, со своей стороны, смотрим, выбираем и говорим, что будем брать, а что нет. Бывает так, что одна и та же форма хорошо заходит, например, в той же Самаре, а у нас ее никто не покупает. За почти 10 лет работы «Вазон-бетона» я научилась понимать, какая продукция будет пользоваться спросом, а какая нет, что модно, а что уже кануло в Лету.

К слову о моде. Я отчетливо помню, как городские власти ставили на улицах чугунные урны, украшенные причудливыми вензелями. Затем появились более простые по форме железные урны.

— Да, мода меняется. Сейчас в тренде простота и лаконичность. И бетонные изделия прекрасно соответствуют этому запросу. Я не устаю повторять: бетон — это стильно. Вазоны и урны из этого материала получаются четкими по форме. Они прекрасно вписываются в уличные пространства и создают цветовые акценты, если их покрасить. Кстати, всегда обращаю внимание на то, как эстетично смотрятся на улице наши вазоны. Особенно летом в период цветения. Форм, как у «Вазон-бетона», никто в Свердловской области не делает, поэтому они заметны на общем фоне и придают улицам особую эстетику.

Производство вазонов и урн я схематично себе представляю: есть форма, она заливается бетоном, сушится и, если необходимо, уходит на покраску. Но вы еще изготавливаете лавочки и шахматные столы. Расскажите, в чем особенность их производства?

— Сложные изделия мы изготавливаем в несколько этапов. Есть специальная форма, по которой происходит отливка основания лавочки. Но мы понимаем, что на бетоне сидеть никто не будет — необходимо деревянное сидение. Этот элемент нам изготавливают партнеры. Затем на базе нашего производства мы все это соединяем железными креплениями и отдаем заказчику. Столы делаются по той же схеме. Отличие в том, что в столешнице необходимо предусмотреть выемку под шахматную доску, которая позже будет вмонтирована в стол.

А какой минимальный вес у шахматного стола?

— Двести килограммов. Стол — это такое же антивандальное изделие, как и остальные наши наименования.

Где в городе мы можем увидеть примеры ваших работ?

— Наши вазоны, урны и лавочки можно увидеть не только в Екатеринбурге, но и по области. Если говорить про город, то недавно мы организовали поставку вазонов для ЖК «Южный сад», отгружали свою продукцию для ЖК в Железнодорожном районе. Часто заказывают детские сады и школы.

Крупный заказ сделали власти Полевского. В городе шло благоустройство одной из аллей. Нам заказали четыре шахматных стола и 70 лавочек. Все это уже доставлено заказчику и установлено в городе. Тагильские власти тоже оставляли крупный заказ для создания комфортной городской среды.

Вообще мы всегда очень внимательно относимся к пожеланиям заказчиков. При необходимости можем отлить формы с логотипами или покрасить свои изделия в нужные заказчику цвета.

Подробнее познакомиться с ассортиментом нашей компании и примерами выполненных работ можно на сайте «Вазон-бетон».

Елена, хочу спросить у вас не как у руководителя направления, а как у горожанина. Вы считаете Екатеринбург комфортным городом?

— Мне нравится, как преображается Екатеринбург в последнее время. В городе появилось множество красивых локаций с хорошей подсветкой, ровными тротуарами, качественным озеленением. На центр города очень приятно смотреть. Нравится, к примеру, как сделана набережная у «Ривьеры», нравится, как преобразился Парк Маяковского. Раньше он был довольно странной и устаревшей локацией, а сейчас мы с удовольствием выбираемся туда в выходные всей семьей. Так что да, могу с уверенностью сказать, что Екатеринбург — город с комфортной городской средой.

Многие компании говорят, что любой бизнес проходит несколько ступеней развития. Сначала — зарабатывание денег. Потом, когда накапливается опыт и, собственно, капитал, обнажается потребность в социальных деяниях. Вы участвуете в каких-то социальных проектах?

— Я бы не сказала, что мы осознанно и целенаправленно занимаемся благотворительностью, но, тем не менее, гуманитарная миссия нам не чужда. Так, например, в этом году перед 9 мая мне позвонил представитель ОС «Военно-патриотической инициативы» и попросил четыре вазона для благоустройства. Отдали им изделия со склада. Кроме того, на безвозмездной основе мы поставляли вазоны в детский садик №568.

Есть у нас еще один социальный проект, который находится пока в стадии обдумывания. Мы хотим отливать для городов тактильные таблички для людей с ограничениями по зрению. Это важно, потому что удобный и комфортный город — это город, приспособленный под все категории населения.

Раз вы заговорили о планах, не могу не спросить про дальнейший вектор развития вашей компании.

— В этом году я побывала на обучении в Нижнем Новгороде, которое организовала компания «Лобас». Она существует на рынке с 2005 г. и специализируется на выпуске продукции из ультрабетона. Особенность этих изделий в практически глянцевой гладкости. Фасадную плитку из этого материала на вид не отличить от мрамора. Мне очень понравилось то, что я увидела, и я хотела бы запустить подобное производство и на базе «Вазон-бетона». Только, конечно, надо для начала расширить площади. Кроме того, мы планируем в следующем году освоить шлифовку и полировку изделий и, конечно, дальше делать наш город комфортным, красивым и функциональным.

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