Ак Барс Банк увеличил процентные ставки по всем депозитам для бизнеса

Ак Барс Банк повысил процентные ставки по всей депозитной линейке и продуктам с неснижаемым остатком для бизнеса как в рублях, так и в валюте.

Например, ставка на два года в рублях — 11,34% и на 6 месяцев — 11,18%. Доход на расчётном счёте с неснижаемым остатком составит до 11,02%.

Ознакомиться со всеми предложениями можно по ссылке.

Открыть депозит можно онлайн. Денежные средства клиентов банка застрахованы. Ак Барс Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов. Государство гарантирует вкладчикам возврат средств в общей сумме до 1 400 000 рублей (или эквивалента в валюте).

Справка ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.

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