Банк Уралсиб предлагает сервис регистрации юрлиц с назначаемым руководителем

Банк Уралсиб предлагает бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса — с возможностью регистрировать ООО, в котором учредитель и генеральный директор — разные лица.

Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать юридическое лицо с назначаемым руководителем и открыть расчетный счет в банке.

Открыть ООО можно в несколько шагов:

заполнить простую форму на сайте, пользуясь подсказками;

для назначения руководителя, заполнить персональные данные назначаемого;

для регистрации банк бесплатно выпустит электронную цифровую подпись;

подписать документы при помощи телефона и отправить их онлайн в налоговую;

банк бесплатно открывает расчётный счёт сразу после регистрации.

Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно. Сервисом также можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ. Такие же несложные алгоритмы действуют и при внесении изменений в данные ООО и ИП и закрытии ИП.

Те, кто зарегистрирует свой бизнес через сервис и откроет расчетный счет — могут стать участниками акции «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета», которая проводится с 17 июля по 30 сентября 2023 г. включительно.

Еще одно условие для участия в акции — оборот по открытому расчетному счету должен составлять не менее 10 тыс. руб. за месяц в течение периода действия акции. Участники акции, выполнившие ее условия, единовременно получат 10 тыс. бонусных баллов по Программе лояльности для клиентов малого бизнеса (один бонус равен одному российскому рублю).

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)