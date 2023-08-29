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Появились новые способы установки ПИН-кода по бизнес-карте Банка Уралсиб

Появились новые способы установки ПИН-кода по бизнес-карте Банка Уралсиб
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Держатели бизнес-карт Банка Уралсиб теперь могут установить ПИН-код по карте на сайте банка или в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн.

#НОВОСТИ

Для установки ПИН-кода на сайте:

  • Перейти в раздел «Установить ПИН по бизнес карте» на сайте и заполнить обязательные поля (номер карты, срок действия, CVC/CVP, номер телефона);
  • Ввести присланный банком проверочный код в соответствующее поле;
  • После этого банк направит вам СМС с ПИН-кодом.

Для установки ПИН-кода в Уралсиб Бизнес Онлайн (когда пользователь онлайн банка — держатель карты):

  • Войти в Уралсиб Бизнес Онлайн в раздел «О карте»;
  • С помощью кнопки «Установить ПИН-код» или «Изменить ПИН-код» — установить  ПИН-код.

Также у пользователей осталась и возможность установить ПИН-код, позвонив по телефону 8-800-700-77-16.

Более подробно о возможностях бизнес-карты можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1334 банкомата и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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