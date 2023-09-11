Прирост вакансий — 101%. Кого ищут работодатели Екатеринбурга

«Сегодня найти работу в краткие сроки могут представители всех поколений. Границы рынка расширяются, и работодатели готовы нанимать сотрудников без опыта, обучая их внутри организации».

Работодатели по-прежнему испытывают кадровый голод. Спрос на каких специалистов продолжает расти и кто будет востребован в будущем — в колонке регионального представителя Авито Работы на Урале Елизаветы Чуриной.

Елизавета Чурина:

— Рынок труда все еще находится в руках соискателя — работодатели нуждаются в кадрах. Частично дефицит рабочей силы удается решить с помощью автоматизации, но это не закрывает вопрос в полной мере, и мы видим высокий спрос на сотрудников. Цифры говорят сами за себя — число вакансий в I полугодии 2023 г. на Авито Работе увеличилось на 175% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Общероссийские тенденции прослеживаются и на рынке труда Екатеринбурга. За первую половину года число вакансий в мегаполисе увеличилось вдвое — на 101%. А на начало августа годовой прирост количества вакансий составил 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ самых популярных категорий по количеству вакансий вошли сферы курьерской доставки (+171%) и такси (+163%). В первую очередь это обусловлено резким ростом e-commerce и ритейла в пандемию. Несмотря на повсеместную технологизацию, компании нуждаются в кадрах.

Синие воротнички нарасхват

Чтобы привлечь специалистов, компании стараются улучшать условия труда, предлагая разные формы занятости и увеличивая зарплатные предложения. К слову, согласно нашему недавнему опросу, размер зарплаты является по-прежнему ключевым фактором при трудоустройстве — 92% опрошенных заявили об этом. В Екатеринбурге уровень зарплаты к концу июля вырос на 29%. В среднем работодатели готовы предложить более 60 тыс. руб. Рост зарплат к весне 2023 г. наблюдается среди следующих групп профессий:

— «домашний персонал» — в 1,9 раза;

— «ЖКХ и эксплуатация» — в 1,7 раза;

— «искусство и развлечения» — в 1,6 раза.

Рейтинг возглавили вакансии для шлифовщиков и упаковщиков с приростом предлагаемой оплаты труда почти в два раза.

Эти цифры лишь подтверждают тенденции последнего времени. Рост показывает стремительно развивающиеся строительная отрасль и промышленность, компании нуждаются в профильных специалистах. Согласно данным Индекса рынка труда Авито, за последний год конкуренция за соискателя в Екатеринбурге выросла на 41%. Средняя предлагаемая зарплата в отрасли составляет более 116 тыс. руб., но потолок довольно высокий. Например, плиточник может в месяц получать до 300 тыс. руб. при гибком графике. На такую же оплату труда может претендовать и сборщик алюминиевых конструкций.

Высококвалифицированные профессионалы, которые умеют работать на современном оборудовании, обладают соответствующими цифровыми навыками, разбираются в цифровых системах и будут на вес золота. Например, специалист, работающий на производстве, должен уметь собирать и анализировать данные и программировать технику. А оператор сельскохозяйственного оборудования контролировать различные типы машин, используемые в хозяйствах, для этого ему пригодятся знания математики и электротехники.

Поскольку технологии постоянно совершенствуются, а знания и навыки теряют свою актуальность и устаревают, необходимо постоянно учиться. Только так можно на протяжении всей жизни оставаться востребованным специалистом.

Открыт к предложениям

Любопытно, что больше половины екатеринбуржцев искали работу хотя бы раз за последний год. 19% опрошенных пользователей Авито Работы пытались трудоустроиться один раз за последний год. 15% пытались найти работу два-три раза за год, а доля тех кто искал более трех раз — 18%. Чаще других искали работу представители молодого поколения (от 25 до 34 лет) — об этом заявило 56% представителей этой возрастной группы.

Сегодня найти работу в краткие сроки могут представители всех поколений. Границы рынка расширяются, и работодатели готовы нанимать студентов и сотрудников без опыта, обучая их уже внутри организации на практике. Динамика зарплат для таких специалистов в Екатеринбурге выросла на 28%, а конкуренция за соискателя — на 43% за год.

Пока рынок в руках соискателя, можно не только найти более перспективную вакансию с лучшими условиями, но и заполучить работу мечты.

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