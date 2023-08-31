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УБРиР запускает бесплатный курс по финансовой грамотности

УБРиР запускает бесплатный курс по финансовой грамотности
Иллюстрация: УБРиР

Онлайн-программа от УБРиР называется «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами». Она поможет систематизировать и разобраться в большом количестве финансовой информации.

#НОВОСТИ

Пользователям будут сразу доступны все шесть модулей. Эксперты банка расскажут о том, как считать деньги и вести бюджет, ставить финансовые цели и добиваться их, использовать финансовые инструменты, уберечься от мошенников, обучить ребенка разумно распоряжаться деньгами. И, конечно, помимо базовых тем участники курса узнают о том, как получить льготы, субсидии и налоговые вычеты.

УБРиР много лет занимается финансовым просвещением. Еще в 2018 году мы запустили проект «Гид по финансам», в рамках которого взрослые и дети могут участвовать в тематических мероприятиях. В прошлом году появился основательный курс по финансовой грамотности в партнерстве с образовательной платформой Skillbox. Бесплатную программу «Кошелек и жизнь» мы сделали простой для понимания, без сложных терминов, но с множеством примеров из повседневной жизни. Чтобы в самых разных обстоятельствах люди чувствовали себя увереннее, — говорит начальник отдела по связям с общественностью УБРиР Элина Кущенко.

Курс состоит из коротких уроков, которые можно пройти по дороге на работу или дома перед сном. Они будут доступны сразу же, и каждый может начать с той темы, которая ему наиболее интересна. Такой курс пригодится тем, кто хочет накопить на мечту, перестать экономить и понять, где брать деньги. Отдельный блок будет полезен родителям, которые хотят научить детей обращаться с деньгами.

УБРиР запускает бесплатный курс по финансовой грамотности 1

Зарегистрироваться, выбрать интересующую тему и начать обучение можно на сайте курса.

В официальной группе ВКонтакте будут разыграны 10 сертификатов OZON номиналом три тыс. руб. Участникам сообщества нужно написать в комментарии под постом, какие уроки или блоки они прошли и что полезного для себя узнали. Победители будут выбраны 15 сентября программой-генератором случайных чисел.

Реклама. Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)

Автор: Гринина Ирина
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