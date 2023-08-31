«Я просто понимал, чувствовал и был уверен, что термы «выстрелят», вот и все»

В основе любого бизнеса лежит идея. Она заставляет предпринимателей искать инвестиции и занимать новые ниши. Не обходится в бизнесе и без творчества. Креатив помогает «завлечь» новую аудиторию.

Нестандартный взгляд на казалось бы обыденные вещи, острое чутье, хватка и коммуникабельность — вот отличительные черты предпринимателя, чей бизнес обречен на успех. В Свердловской области новаторов и изобретателей довольно много. Да и вообще наш регион давно перестал ассоциироваться в умах общественности с «суровым промышленным краем». Все чаще можно услышать, что здесь живут изобретатели, мечтатели и креативщики, способные предлагать рынку все новые и новые продукты.

Одним из таких новаторов, начавших развивать в городе и ближайших областях термальный бизнес, является Евгений Кононов, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и группы компании Baden Family.

DK.RU провел с бизнесменом блиц-интервью и выяснил, как он начинал свой проект, и почему интуиция для предпринимателя — важнейшее из качеств.

Биография Евгения Кононова: Родился 17 января 1983 г. в Кургане. Там же получил среднее образование. В 2001 г. переехал в Екатеринбург. Поступил в Екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ, на факультет пожарной и техносферной безопасности. Затем перевёлся на юридический факультет Уральской академии государственной службы.

В 2003 г. поступил на заочное отделение расположенного в Екатеринбурге частного Института международных связей, на факультет международных экономических отношений.

Предпринимательскую деятельность Евгений Кононов начал в 2006 году. Первым проектом 23-летнего бизнесмена стала сеть точек уличной еды «Донер кебаб» в Челябинске. С того же времени он начал заниматься строительными подрядами. А через год он принялся осваивать девелопмент.

Главным проектом стало строительство промышленных объектов на Новой Свердловской ТЭЦ. С 2007 г. занимался развитием коттеджных посёлков в Курганской и Челябинской областях. С 2008 г. строил многоквартирные жилые дома в Кургане и Курганской области.

Новый виток карьеры случился в 2008 г., когда бизнесмен стал продавать земельные участки в коттеджных посёлках.

8 декабря 2012 г. Евгений Кононов открыл в родном Кургане первый на Урале термальный курорт «Баден-Баден». 17 октября 2014 г. «Баден-Баден» распахнул двери в Реже (Свердловская область), а ровно через год был открыт «Баден-Баден» в селе Еткуль (Челябинская область).

В конце 2018 г. «Баден-Баден» появился и в Екатеринбурге на горе Уктус. На сегодня сеть курортов Baden Family объединяет восемь разноплановых комплексов, расположенных среди природных ландшафтов и в хорошей транспортной доступности.

К 2027 г. компания рассчитывает увеличить количество подобных комплексов на Урале до 12.

Евгений Викторович, как появилась идея сделать бизнес на термах? Почему была сделана ставка именно на этот вид деятельности?

— Я занимался строительством и развитием коттеджных поселков в Курганской области. Продажи одного из них шли не самым лучшим образом, и я начал размышлять: что поможет простимулировать спрос. Так и пришла идея разнообразить инфраструктуру проекта термальным курортом. Бизнес в сфере гостеприимства мне всегда нравился и я решил попробовать. Люди в поселок действительно пришли. Только вот не для того, чтобы покупать дома, а чтобы отдохнуть в термах. Стало очевидно: строительство подобных комплексов — это очень удачная финансовая модель.

То есть вы даже не проводили анализ рынка, чтобы понимать, «выстрелят» термы в Кургане или нет?

— Именно так. Анализа рынка я не делал. Я привык доверять интуиции, которая, как правило, ведет меня в верном направлении. Так что мой внутренний навигатор подсказал, что услуги термального комплекса в Кургане будут пользоваться спросом.

Как долго идея построить первые термы оставалась просто идеей?

— Я начал строить первые термы буквально сразу же после того, как эта идея посетила меня. Зимой придумал, весной уже копали котлован. До этого момента шла стадия проектирования. Как только чертежи были готовы, мы приступили к реализации.

Кто был главным помощником? Кто вас поддерживал?

— Меня поддерживало то, что до развития первого термального курорта в Кургане я занимался строительным бизнесом. Людей, которые держали за меня «кулачки», особо не было. Мне просто понравилась идея и я ее тут же воплотил в жизнь.

Хорошо, если вдохновителей не было. Может, были те, кто говорил, что ничего не получится?

— Такие люди всегда есть. Мне говорили, что термы уже есть в Тюмени, и в Кургане они не будут пользоваться спросом. Но я привык слушать свой внутренний голос, а он мне подсказывал, что все получится. Так что я был уверен в себе, своих силах и компетенциях.

Какие нестандартные бизнес-приемы помогли вашей компании занять лидирующие позиции на рынке организации отдыха?

— Термальный бизнес сам по себе нестандартный. Это не ресторан, это не девелопмент в чистом виде, когда строишь дом, продаешь квартиры и так по кругу. А приемы в реализации и без того нестандартной идеи были как раз обычными — это решительность, смелость и кропотливый труд. Только они помогают занимать лидирующие позиции в отрасли. Как говорят в спорте: «Одного таланта мало, нужен еще ежедневный фанатичный труд».

Получается, можно строить бизнес на чистой интуиции?

— Я всю жизнь именно так и развивал свой бизнес — исключительно на вере и интуиции. Я вообще думаю, что все успешные бизнесы строятся не на маркетинговых исследованиях, хотя они, конечно, тоже важны, а на глубочайшей вере. Именно она подсказывает: это правильно, а это — нет. Ни одно исследование не сможет так «прочувствовать рынок». Поэтому сначала надо верить интуиции, а потом стартовать изо всех сил.

Очень часто нестандартные решения встречают протесты окружающих. Как с ними справляться?

— Во-первых, необходимо объяснять и рассказывать, какие плюсы принесет то или иное нестандартное решение — так в головах людей сложится определенная картина. Ну и второе — коллектив должен чувствовать уверенность руководителя и видеть его горящие глаза — так сомнений вообще не возникает.

Если решение, принятое руководителем, ошибочное, стоит ли останавливать проект?

— Пока есть уверенность и вера, надо идти вперед. Как только вера угасает, тогда лучше остановиться и пойти в другом направлении. Большинство крупных проектов живут на энтузиазме руководителя. Как только он пропадает, это начинают чувствовать все вокруг.

Какой совет вы бы дали начинающим предпринимателям или бизнесменам, которые в настоящий момент находятся в тупике?

— Ищите внутреннюю искру, внутреннюю уверенность и страсть, с которыми вы пойдете рука об руку, невзирая ни на что. Только это может привести вас к успеху. Ну и, как говорил Роберт Киосаки: «Никогда не работайте за деньги, работайте за идею, работайте за вдохновение, работайте за то, о чем будут гореть ваши глаза».

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