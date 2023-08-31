В Екатеринбурге HR всей страны отметят профессиональный праздник

На одной площадке соберутся 100+ спикеров со всей страны и 4000 HR-ов из 30 регионов, чтобы отметить Всероссийский день специалиста по персоналу на самой крупной площадке Урала на HR-FORUM BIG FISH.

В программе — топовые эксперты, два дня деловой и развлекательной программы, нестандартные форматы нетворкинга и обмен опытом.

Мы приглашаем приходить командами. Синергия контента от прогрессивных практиков и неформальное общение с равными на вечеринках — уникальная возможность прокачать топовую линейку руководителей и встряхнуть мозг перед новым бизнес-годом, — отмечает Алексей Гроховский, генеральный продюсер мероприятия, коммерческий директор Be Brand People.

Управленцы из HR-сегмента смогут получить доступ к двухдневной сессии, которая будет идти параллельно с основной программой. В спецблок для топов вошли мастер-классы от известных бизнес-тренеров страны, а также нетворкинг-сессии и локальный корпоратив в честь профессионального праздника HR-специалиста.

Хэдлайнерами бизнес-форума станут эксперты отрасли и управления большими командами, авторы бестселлеров об управлении персоналом и маркетинге, доктора наук и представители государственных структур. Среди них:

— бизнес-тренер и коуч Михаил Москотин;

— HR-эксперт, консультант «Премии HR-бренд» и Рейтинга работодателей России hh.ru Елена Лондарь;

— автор книги «HR-маркетинг. Как сделать Вашу компанию мечтой всех кандидатов» Илья Батлер;

— автор профессионального сообщества «Злой HR» Андрей Сорокин;

— создатель конференции «Суровый Питерский SMM» Наталья Франкель и многие другие.

Каждый руководитель в какой-то момент упирается в потолок собственных идей. Мышление — история групповая, самые неожиданные решения приходят, когда ты попадаешь в историю так называемого «расширяющего» обучения. Я много раз видела, как руководители, попадая на конференцию, заимствуют и адаптируют идеи из кардинально отличающихся сфер. Такие конференции — уникальная возможность познакомиться с лучшим опытом, — пояснила эксперт MBA/EMBA и сертифицированный бизнес-тренер, ex зам.HRD Яндекс Наталья Зверек.

Старт форума запланирован на 21 сентября в МТС Live Холл международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».